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Фонд Ахметова направил первую партию продуктовых наборов в центр переселенцев в Черновцах

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Четверг 13 октября 2022 13:42
Фонд Ахметова направил первую партию продуктовых наборов в центр переселенцев в Черновцах Фото: Фонд Ахметова направил первую партию продуктовых наборов в центр переселенцев в Черновцах (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова в рамках партнерства с центрами "Я - Мариуполь" передал в Черновцы первую партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В каждый набор входят самые необходимые, сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Черновцы Гуманитарная помощь