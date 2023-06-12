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Фонд Ахметова допоміг мешканці Краматорська, яку було поранено під час обстрілу

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Понеділок 12 червня 2023 19:46
Фонд Ахметова допоміг мешканці Краматорська, яку було поранено під час обстрілу Фонд Ахметова допоміг жінці, яку було поранено під час обстрілу Краматорська (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Це було у Краматорську 18 березня. Водійка таксі Наталія Мушка виконала замовлення та хотіла їхати додому, коли почався обстріл. Жінка вибігла з машини і лягла в ялинки під парканом. Вона ледь залишилася живою.

Лікування Наталії після тяжких поранень забезпечив Фонд Ріната Ахметова.

"Фонд взявся за повне лікування пацієнтки — все, що було потрібно для операції, для лікування. Ми на операцію йшли готові, в нас було все: це медикаменти, це імплант, що вставляли в кістку, тощо", - розповів Анатолій Буряков, лікар-травматолог відділення кісткової патології Інституту травматології та ортопедії Донецького НМУ у Кропивницькому.

Лікар також зазначив, що Наталія надійшла до медичного закладу із надскладними травмами - поранень зазнало все її тіло. Сидячи на лікарняному ліжку, жінка згадує страшний обстріл.

"Мене оглушило дуже сильно. А потім пішли болі по тілу: падали уламки. Я не могла поворухнутись, з рота йшла кров. Не хотіла вмирати. Думала про сина. І ще про своїх врятованих собак та котів", - ділиться вона.

Наталія вразила лікарів бадьорістю свого духу. Вона щиро дякує медикам, які боролися за її життя та здоров’я.

"Дякую за те, що мені допомогли з грошима на операцію. Куди тільки ми не заповнювали заявки - мені ніхто не допоміг, крім фонду", - зізнається Наталія.

Після виписки вона поїде до рідного Краматорська: трохи відновитися вдома. А потім повернеться для наступної операції. Далі на Наталію чекає довга реабілітація, до якої теж долучиться фонд. Медики кажуть, що вона зможе повернутися до улюбленої справи - травмовану руку прооперували так, щоб Наталія знову могла тримати кермо.

Нагадаємо, раніше в Фонда Ахметова заявляли, що готові надати допомогу людям, постраждалим від обстрілів житлових районів в Україні. Це допомога у лікуванні, реабілітації та психологічна допомога.

Телефонуйте за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU.

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Краматорськ