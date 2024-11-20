Фонд Ахматова направив допомогу для евакуйованих із прифронтових зон до Світловодська

У Світловодську почалася видача продовольчої допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Набори з продуктами найпершої необхідності призначені для вимушених переселенців, які живуть у шелтерах. Також допомогу можуть отримати мами із дітьми зі статусом ВПО.