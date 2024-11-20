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Фонд Ахматова направил помощь для эвакуированных из прифронтовых зон в Светловодск

Фото: фонд Ахматова направил помощь для эвакуированных из прифронтовых зон в Светловодск (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

В Светловодске началась выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова. Наборы с продуктами первой необходимости предназначены для вынужденных переселенцев, живущих в шелтерах. Также помощь могут получить мамы с детьми со статусом ВПЛ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом продуктовом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат Ахметов