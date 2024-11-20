Фонд Ахматова направил помощь для эвакуированных из прифронтовых зон в Светловодск

В Светловодске началась выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова. Наборы с продуктами первой необходимости предназначены для вынужденных переселенцев, живущих в шелтерах. Также помощь могут получить мамы с детьми со статусом ВПЛ.