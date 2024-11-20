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Фонд Ахматова направив допомогу для евакуйованих із прифронтових зон до Світловодська

Середа 20 листопада 2024 17:58
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Фонд Ахматова направив допомогу для евакуйованих із прифронтових зон до Світловодська Фото: фонд Ахматова направив допомогу для евакуйованих із прифронтових зон до Світловодська (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

У Світловодську почалася видача продовольчої допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Набори з продуктами найпершої необхідності призначені для вимушених переселенців, які живуть у шелтерах. Також допомогу можуть отримати мами із дітьми зі статусом ВПО.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному продуктовому наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат Ахметов
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