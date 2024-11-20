Фото: фонд Ахматова направив допомогу для евакуйованих із прифронтових зон до Світловодська (прес-служба фонду)

У Світловодську почалася видача продовольчої допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Набори з продуктами найпершої необхідності призначені для вимушених переселенців, які живуть у шелтерах. Також допомогу можуть отримати мами із дітьми зі статусом ВПО.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.