Фото: фонд Ахматова направил помощь для эвакуированных из прифронтовых зон в Светловодск (пресс-служба фонда)

В Светловодске началась выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова. Наборы с продуктами первой необходимости предназначены для вынужденных переселенцев, живущих в шелтерах. Также помощь могут получить мамы с детьми со статусом ВПЛ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.