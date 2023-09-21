Фокус для нічних працівників: вчені знайшли спосіб порятунку від сонливості

Існує багато професій з графіком, коли доводиться працювати до пізньої ночі чи навіть цілу ніч. Але витримати таку роботу буває дуже непросто і дуже багатьом заважає сонливість. Але є способи, які дозволять зберігати бадьорість аж до ранку.
Який є спосіб впоратися із сонливістю у нічних працівників, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на дослідження вчених з Університету Хіросіми, опублікованому в журналі Nature.
Дослідники провели тести різних стратегій сну, які використовують медичні працівники під час тривалої зміни, що захоплює нічний період. Вони проаналізували дані про дослідження, проведені в період з 2012 по 2018 рік у різних лікарнях Японії.
Одна зі змін у таких працівників триває протягом 16 годин та захоплює майже цілу ніч. Під час такого чергування медсестрам зазвичай дозволяється поспати один раз – до двох годин.
Дослідники змоделювали робочу зміну, яка триває з 16:00 до 09:00. У трьох різних експериментах учасникам пропонували різні формати:
Під час експериментів вчені оцінювали, як тривалість сну впливала на когнітивні здібності та відчуття сонливості.
Як показав аналіз, працівники з однією перервою на 2 години відчували втому, сонливість і вже до 4 години ранку знову хотіли спати. Зниження когнітивних здібностей та сонливість зберігалися до кінця робочого дня.
Найкращий результат показали ті працівники, які робили перерву двічі - вони спали 90 хвилин до півночі та 30 хвилин - близько 03:00 ранку.
Дослідники відзначають, що сон у півтори години відповідає повному циклу і тому прокидатися після нього значно легше. А коротка перерва на 30 хвилин дозволяє підвищити бадьорість та уважність.
Вчені впевнені, що такий спосіб підійде не тільки для нічних працівників, а й для молодих батьків, які доглядають за немовлям або для студентів, які мало сплять під час складання сесій.
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