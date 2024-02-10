"Фліртувати з дядею": відома співачка отримала непристойну пропозицію на кастингу у "ВІА Гру"

Відома українська співачка СолоХа розповіла, що у 19 років вона проходила кастинг у гурт "ВІА Гра". Але тоді вона не потрапила до колективу, бо відмовилася від непристойної пропозиції.

Як проходив кастинг у гурт "ВІА Гра"

СолоХа хотіла потрапити до колективу, коли ще він виступав у своєму "золотому складі". Тоді у "ВІА Грі" співали Альона Вінницька та Надія Мейхер. Охочих стати зірками було чимало, серед них була і молода артистка.

"Це був кінотеатр. Я пам'ятаю, приходжу вранці, ти записуєшся і в тебе свій номер. Я чекала десь до 5-6 вечора, щоб пройтись. Так було багато дівчат, які хотіли пройти кастинг... Мною зацікавилися, я заповнювала анкету", - розповіла СолоХа.

СолоХа розповіла про кастинг у "ВІА Гра" (скріншот)

Що запропонували співачці

В анкеті артистка писала, що її виховує бабуся. Також вона зазначила свій вік, освіту та розповіла про наявність досвіду виступів. На кастингу треба було співати та танцювати, при цьому у приміщенні не грала музика.

Після цього СолоХа почула обіцянку, що їй потім зателефонують. І вже за декілька днів з нею дійсно зв'язався якийсь чоловік. Він почав розпитувати дівчину про її родину, а потім почав говорити про гонорари.

Артистці обіцяли ставку, яку можна зробити більшою, але за певних умов. Серед них, зокрема, була пропозиція "фліртувати з дядею".

"Ви ж дівчинка, ще ж не заміжня, а якщо ви сподобаєтесь якомусь дяді? Ви як би до цього ставилися, ви б могли з ним пофліртувати чи може попити кави якось?", - говорив чоловік співачці.

Але ця непристойна пропозиція її обурила. Вона одразу зрозуміла, що не хоче такої кар'єри. Нині ж співачка допускає, що це могло бути провокацією. Втім, СолоХа усе ж схиляється до думки, що чоловік, який телефонував їй щодо кастингу, мав на увазі саме інтим з "дядями".