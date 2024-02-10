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"Флиртовать с дядей": известная певица получила непристойное предложение на кастинге в "ВИА Гру"

Суббота 10 февраля 2024 08:23
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"Флиртовать с дядей": известная певица получила непристойное предложение на кастинге в "ВИА Гру" Как СолоХа проходила кастинг в группу "ВИА Гра" (фото: instagram.com/soloha_official)
Автор: Полина Иваненко

Известная украинская певица СолоХа рассказала, что в 19 лет она проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Но тогда она не попала в коллектив, потому что отказалась от непристойного предложения.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом СолоХа рассказала в интервью Славе Демину.

Как проходил кастинг в группу "ВИА Гра"

СолоХа хотела попасть в коллектив, когда он выступал в своем "золотом составе". Тогда в "ВИА Гре" пели Алена Винницкая и Надежда Мейхер. Желающих стать звездами было немало, среди них была молодая артистка.

"Это был кинотеатр. Я помню, прихожу утром, ты записываешься и у тебя свой номер. Я ждала где-то до 5-6 вечера, чтобы пройтись. Так было много девушек, которые хотели пройти кастинг... Мною заинтересовались, я заполняла анкету", - рассказала СолоХа.

&quot;Флиртовать с дядей&quot;: известная певица получила непристойное предложение на кастинге в &quot;ВИА Гру&quot;

СолоХа рассказала о кастинге в "ВИА Гра" (скриншот)

Что предложили певице

В анкете артистка писала, что ее воспитывает бабушка. Также она отметила свой возраст, образование и рассказала об опыте выступлений. На кастинге нужно было петь и танцевать, при этом в помещении не играла музыка.

После этого СолоХа услышала обещание, что ей потом позвонят по телефону. И уже через несколько дней с ней действительно связался какой-то мужчина. Он стал расспрашивать девушку о ее семье, а потом стал говорить о гонорарах.

Артистке обещали ставку, которую можно повысить, но при определенных условиях. Среди них, в частности, было предложение "флиртовать с дядей".

"Вы же девочка, еще не замужем, а если вы понравитесь какому-то дяде? Вы как бы к этому относились, вы могли бы с ним пофлиртовать или может попить кофе как-нибудь?", - говорил мужчина певице.

Но это непристойное предложение его возмутило. Она сразу поняла, что не хочет такой карьеры. Сейчас певица допускает, что это могло быть провокацией. Впрочем, СолоХа все же склоняется к мнению, что мужчина, звонивший ей по поводу кастинга, имел в виду именно интим с "дядями".

Напомним, ранее СолоХа раскрыла детали скандала с Бебешко.

Кроме того, недавно мы сообщали, что украинская актриса рассказала о "настоящей искренности" Оксаны Марченко.

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