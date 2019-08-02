Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Пешеходный мост в центре столицы начал обваливаться
В Киеве разрушается Пешеходный мост на Труханов остров. В сети сообщают ою обвале части бетонной конструкции этого цельносварного моста в центре столицы, сооруженного еще в 1957 году. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Как видно на кадрах, мост лишился довольно крупного куска арматуры и бетона.
Отметим, что после недавнего открытия нового пешеходно-велосипедного моста возле Арки дружбы народов, который вскоре окрестили в сети "мостом Кличко" довольно часто возникают проблемы с этой конструкцией и он то и дело требует ремонта и замены стеклянных составных.
Теперь киевляне сообщают о проблемах на Пешеходном мосту. В подписи к ролику авторы видео задались риторическим вопросом: "что делать будем с этими мостами".
В Киеве обрушилась часть Пешеходного моста на Труханов остров (Фото: скриншот)
"Еще один мост устал. На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась" - указано в посте.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Пользователи сети живо отреагировали на сообщение о разрушении моста в центре столицы и в своих комментариях с сарказмом отмечают, что он не первый и далеко не последний, с которым возникают подобные проблемы. Также юзеры подчеркивают, что Пешеходный мост на Труханов остров довольно старый, и давно требует капитального ремонта.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно на новом пешеходно-велосипедном мосту образовалась серьезная трещина со стороны Владимирской горки. Также в одном месте провисли стягивающие тросы, и видны зазоры с другой стороны крепления, которые врезаются в парапет.
Также мы писали о том, что 17 июня на новом мосту проехался Mercedes. Выходка водителя сильно шокировала киевлян.
Напомним, надавно на путепроводе на Осокорках в Киеве обвалились куски штукатурки и упали на проезжающий автомобиль.