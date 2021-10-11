ФК "Динамо" передал помощь раненым военнослужащим ВСУ в госпитале

Вместе с официальным фан-клубом "Динамо" (Киев) на встречу к военным пришел и легендарный игрок клуба - Владимир Мунтян, который недавно отметил свой юбилей - 75-летие.

В связи с карантинными ограничениями, вход в больничные палаты был ограничен, поэтому динамовскую делегацию на улице, на территории госпиталя встречали в сопровождении волонтеров те бойцы ВСУ, которым по состоянию здоровья нельзя выходить на улицу.

Интересно, что некоторым из раненых бойцов, которые проходят лечение в госпитале, удалось неделю назад побывать на стадионе "Олимпийский", где состоялся матч между ФК "Динамо" и ФК "Шахтер". Украинским военным посчастливилось смотреть матч из корпоративной ложи, куда их пригласил президент клуба Игорь Суркис. Это уже стало традицией.

Вместе с Владимиром Мунтяном подарки от клуба - мячи с автографами игроков и весь необходимый провиант - ребятам передал президент фан-клуба "Динамо" Сергей Михайленко.

"Незадолго до Дня защитников и защитниц Украины и Дня Украинского казачества мы приехали по поручению руководства поздравить от имени клуба наших защитников с этими праздниками и передать помощь и подарки от команды и тренерского штаба, - рассказал он в подробностях о визите в госпиталь. - Мы привезли все необходимое, о чем нас просили волонтеры - одежду, продукты - список очень большой. К сожалению, из-за карантина нас не пустили ко всем раненым, но некоторые смогли выйти на улицу. Все остальные подарки волонтеры передадут каждому".