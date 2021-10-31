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Физрук из Запорожья поразил украинцев сверхчеловеческой силой: потрясающее видео

Автор: Светлана Мащенко

Учитель физкультуры из Запорожья показал своим примером, что "невозможное - возможно". 26-летний Стас Скочко поразил украинцев невероятными трюками, от которых кровь стынет в жилах, ведь кажется, что в любой момент парень может сильно травмироваться.

Показывать свою сверхчеловеческую силу молодой мужчина пришел на шоу "Україна має талант" 2021.

Учитель физкультуры из запорожской школы надувал и лопал грелки, сгибал арматуру, ломал шеей толстые деревянные палки. А для финального номера он лег на гвозди, а сверху на парня встала Ксения Мишина.

Но и это еще не все. Парня с двух сторон как сендвич - со спины и груди обложили досками с набитыми гвоздями. Сверху помощник положил на него цементный блок и лупил его молотом, а Стас в это время еще и надувал грелку, пока она не лопнет.

Фото: Стас Скочко поразил украинцев сверхсилой (пресс-служба)

Трюки для своего экстремального силового шоу Стас придумывает сам. Его кумиры - Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. С 15 лет парень начал ходить в спортзал, чтобы добиться идеального тела.

А недавно он попал в Книгу рекордов Украины, надув резиновую грелку до разрыва в стойке на руках.

Смотрите на видео ниже, на что способно человеческое тело.

Отметим, что обновленное шоу "Україна має талант" вернулось на телеэкраны после четырех лет перерыва. В эфире показали уже два выпуска, в которых талантливые украинцы разных возрастов показывают свои умения во всевозможных жанрах.

Шоу выходит по субботам в 18:00 на канале СТБ.

Ранее мы писали, что 12-летний украинец поразил всех, спев знаменитую песню из "Пятого элемента".

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