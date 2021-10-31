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Фізрук із Запоріжжя вразив українців надлюдською силою: приголомшливе відео

Автор: Світлана Мащенко

Учитель фізкультури із Запоріжжя показав своїм прикладом, що "неможливе - можливо". 26-річний Стас Скочко вразив українців неймовірними трюками, від яких кров холоне в жилах, адже здається, що в будь-який момент хлопець може сильно травмуватися.

Показувати свою надлюдську силу молодий чоловік прийшов на шоу "Україна має талант" 2021.

Учитель фізкультури із запорізької школи надував і лопав грілки, згинав арматуру, ламав шиєю товсті дерев'яні палиці. А для фінального номера він ліг на цвяхи, а зверху на хлопця встала Ксенія Мішина.

Але і це ще не все. Хлопця з двох сторін як сендвіч - зі спини і грудей обклали дошками з набитими цвяхами. Зверху помічник поклав на нього цементний блок і лупив його молотом, а Стас в цей час ще й надував грілку, поки вона не лопне.

Фото: Стас Скочко вразив українців надсилою (прес-служба)

Трюки для свого екстремального силового шоу Стас придумує сам. Його кумири - Арнольд Шварценеггер і Джекі Чан. З 15 років хлопець почав ходити в спортзал, щоб домогтися ідеального тіла.

А нещодавно він потрапив до Книги рекордів України, надувши гумову грілку до розриву в стійці на руках.

Дивіться на відео нижче, на що здатне людське тіло.

Відзначимо, що оновлене шоу "Україна має талант" повернулося на телеекрани після чотирьох років перерви. В ефірі показали вже два випуски, в яких талановиті українці різного віку показують свої вміння у всіляких жанрах.

Шоу виходить суботами о 18:00 на каналі СТБ.

Раніше ми писали, що 12-річний українець вразив усіх, заспівавши знамениту пісню з "П'ятого елемента".

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