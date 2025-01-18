FIЇNKA: Нас не можуть окупувати і забрати, це нереально

– Ваше сценічне ім'я Фіїнка. Чому ви обрали саме його і які сенси в нього закладали?

– Фіїнка - це діалектичне слово гуцульське. Воно означає на гуцульському діалекті - похресниця. І, власне, я коли приїздила в Косівський район, де вся моя родина, де моє гуцульське коріння, у мене там був хресний тато - нанашко, який мене називав Фіїнкою. І мені дуже звично, що я коли приїжджала, мені казали: о, Фіїнка приїхала. І для мене це дуже звичне таке слово, тому довго обирати псевдонім не довелося. Гуцулія і Фіїнка для мене дуже символічні.

– Ви вже вдруге берете участь у Нацвідборі. Як оцінюєте результати переможців минулого відбору, гурту TVORCHI?

– Завжди кажу, що я переможців ніколи не беруся судити, тому що ми не знаємо, яким був бекграунд. Тим більше, що вони вже вдруге були на Нацвідборі, набралися досвіду. Файно, що перемогли. Тоді всі на них ставили, здавалося, що вони будуть переможцями. Тому це було якось закономірно, очевидно.

FIЇNKA розповіла, чому хоче потрапити на Євробачення (фото: instagram.com/fiinka_official)

– Який меседж ви готуєте зараз для світу? Не секрет, що Євробачення - це величезний майданчик, де ми можемо щось транслювати.

– Я дуже важливий меседж несу, але треба не забувати ще дещо. Крім того, що на нас дивитиметься світ, в першу чергу в своїй країні потрібно нагадати людям про важливе. Бо навіть ті, хто ніколи, наприклад, не цікавиться Євробаченням, мережа буде про нього гудіти, вони почують. Твої меседжі та пісні будуть лунати в першу чергу для українців.

Хочу нагадати їм про те, що потрібно єднатися, триматися свого. В мене є важливе гасло: "Свій до свого по своє". Ці слова свого часу були гаслом українських націоналістів. І зараз це гасло про те, щоб українські бізнеси та люди єдналися для створення свого, для збереження традицій та культури.

І коли вже отут ми це все пройдемо, я тут всім нагадаю, і якщо мені вдасться представляти Україну в Європі, я хочу донести до них оце. Що ми тому такі круті, ми тому така сильна нація, бо ми вміємо єднатися, і тому наша культура живе й нині. Я хочу, щоб наша культура звучала. Українська культура - вона є. Ми не десь там, не хтось, ми не без роду та без плем'я, нас не можуть окупувати і забрати, це нереально. Тому що ми і по цей час цінуємо своє і воно в нас є. Ось це мені хочеться донести.

– Ваша пісня "Культура" вже стала "вірусною", але вас намагалися звинувачувати в плагіаті. Що б ви хотіли відповісти тим, хто поширює такі закиди?

– Вони навіть не усвідомлюють, що цим ще більше роблять файних переглядів, бо людям цікаво зайти та послухати. Для мене самої це було сюрпризом, взагалі спочатку це як мемчик сприйняла. Бо часто роблять такі огляди, не лише на пісні для Євробачення. Навіть є канали спеціальні, де шукають якийсь плагіат.

Ну а з тим, що ця пісня на Нацвідбір, всі почали кричати про дискваліфікацію. Але дякую Тіні Кароль, вона підтримала, включилася і розставила все по місцях.

– Тіна писала, що може знати, хто причетний до цієї так званої кампанії. Вам щось про це відомо?

– Ні, я не знаю. А якби знала, то мої "гуцульські боти" вже б поїхали розбиратися (сміється). Ми можемо припускати тільки. Я думаю, що це, скоріше, ті, хто хотів так само потрапити в фінал, хто наступним був після мене в голосуванні. Але не можу стверджувати. Може, колись Тіна Кароль нам розкаже, але думаю, що ми не дізнаємося ніколи, хто це.

– До речі про "гуцульських ботів", які вже стали мемом. Словами про "ботів" намагалися вас образити, адже ви перемагали з великим відривом. Як реагуєте на те, що ваші успіхи намагаються списати та нівелювати?

– Це дуже неприємно, тому що ці два роки після Нацвідбору я ж не сиділа на місці, не чекала просто на якусь божу благодать, яка на мене зійде і я напишу пісню на ще один Нацвідбір. Я працювала, писала пісні, давала концерти, розповідала людям про свою музику, про свою творчість. І, відповідно, назбирала певну фан-базу хороших людей. І тепер вони мене підтримували, це все закономірно.

І я просто робила те, що і всі могли робити. Використовувала всі майданчики для того, щоб нагадати людям, що в "Дії" голосування. Ми зняли купу відео, це дуже все просто. В нас є TikTok, в нас є Instagram, в мене аж очі пекли від того телефону. Але всім легше сказати, що ми щось купували, підробляли.

– А Кароль писала щось в особисті повідомлення після того, як підтримала вас публічно?

В особисті повідомлення ні, але написала імейл, де сказала, що вірить в мене і сказала: "Давай, постарайся пройти, в тебе дуже хороша пісня, дуже хороші шанси, я в тебе вірю, підключай Гуцульщину". Що стало дуже символічно тепер, з цими "гуцульськими ботами". Я думаю, що вона, мабуть, комунікувала з усіма учасниками, писала такі листи. Але я не знаю, не буду стверджувати. Мені було дуже приємно, вона вміє так гарно написати, сформулювати, надихнути.

FIЇNKA висловилася про Тіну Кароль (фото надане співачкою)

– Тіна вперше виступає в ролі продюсерки Нацвідбору, а вам вже є з чим порівнювати. Скажіть, чи є різниця між Нацвідбором з Дмитром Шуровим і тим, що зараз?

– Наразі більше вимог. Мені здається, що Тіна більш скрупульозно відноситься. Але в кожного просто свій смак. Вони абсолютно різні люди, абсолютно різний підхід. Але я не можу порівнювати, бо було наразі одне прослуховування, саме коли я з Тіною спілкувалася наживо.

І вона так хвилюється за все. Вона хоче, щоб нам і комфортно було, і добре, і тепло, і щоб ми не забули нічого, і не хвилювалися, і нагадати за все. В принципі, Дмитро хвилювався за нас теж. Але ж кажу, це різні люди, різні підходи. Я вже зможу дати оцінку пізніше.

– Існує багато чуток про те, що Тіна дуже сувора і навіть така, як кажуть, тиранічна у творчості та вимогах до створення нових проектів. Ви чули про таке, боялися, що вона буде суворою?

– Якщо чесно, я навіть готова до такого, мені так комфортніше працювати. Не дуже подобається, коли все на швидку руку, аби було. Мені більше подобається чіткість в роботі, щоб ми знали, що ми робимо, за що беремося. Якщо вона буде ставити якісь конкретні цілі, задачі, то мені прям супер, все буде швидше робитися. Тим більше, що всі в Києві, а я в Івано-Франківську, то коли я приїжджатиму, часу буде небагато. Тому якщо Тіна сувора, то ми з нею спрацюємося. Але вона така мила, усміхнена, все було добре.

– Розкажіть про свою пісню. Про що "Культура", чому така назва, що ви у неї закладали?

– Це дуже цікава історія. Я не знала, чи буду пробуватись на Нацвідбір. Але коли вже ця пісня придумалась, я прямо так подумала, що вона має бути на Євробаченні, треба пробувати. Все почалося, коли я випадково знайшла ліжник. Ліжник - це взагалі така символічна штука для гуцулів, це такий, ніби килим, тканий з овечої шерсті. Він просто вже століттями на Гуцульщині, має і сакральне значення, і обрядове, побутове. І на тому ліжнику, який я побачила в гостях, була етикетка з написом "Гуцульщина". Я погуглила.

Виявилося, що це виробництво з'явилося під час польської окупації. Коли хотіли, щоб нічого не вироблялось, не створювалося нашого українського. А гуцули об'єдналися під гаслом "Свій до свого по своє", щоби робити ці всі вироби та зберегти свою культуру. Я коли це вперше прочитала, то сироти шкірою побігли. І вирішила, що треба про це співати, що це знак.

Це ж те, що в нас зараз відбувається - нашу ідентичність хочуть стерти. А в людей ще є якісь думки про те, що нам треба підлаштуватися під когось. Але нам дуже важливо триматися свого. І я дуже-дуже хочу за це нагадати, заспівати. І чим більше людей цю пісню почує, тим більше згадає про надважливе, про культуру.

FIЇNKA відповіла на закиди про плагіат (фото надане співачкою)

– Ви даєте концерти Україною та буваєте за кордоном. Чи чуєте від українців російську мову? Як на це реагуєте?

– Чую, часто чую. Як я на це реагую… Дуже важко, особливо за кордоном, відрізнити: чи то є наш українець, чи то наш ворог. Це така очевидна штука, але це правда, так і є. До мене всі стараються заговорити українською, це тішить дуже. Я навіть якось говорила, що не зовсім до кінця розумію російську мову.

Але це все прикро. Втім є тенденція, людям хочеться змін, переходити на українську, все частіше це бачу. І я не перестаю закликати людей до того, що це надважливі речі. І якщо це робити м'яко, спокійно, нормально, адекватно - багато людей відгукаються. Навіть пишуть, що слухаючи мої пісні глибше почали цікавитися українською мовою, бо зрозуміли, наскільки наша Україна різноманітна, різнобарвна, а "ми сидимо тут і чахнемо над своєю російською". Тому буду старатися людей надихати на українську мову.

– Тобто ви за лагідну українізацію?

– Я взагалі не розумію ці терміни: радикальна, лагідна. Я просто проти того, щоб з людей якось фізично чи морально знущалися в будь-якому аспекті. Якщо людина до тебе з добром, то ти теж до неї з добром. Але якщо вона до тебе погано, то й отримає у відповідь погано. Тому лагідно чи не лагідно, це вже від виховання залежить людей.

– А кого серед інших дев'яти фіналістів Нацвідбору ви бачите своїм головним конкурентом?

– Я завжди кажу, що нема конкурентів. Хоча це не правда, бо це сильна заруба те Євробачення. Але так, якщо глобально, то ми всі сильні в своєму чомусь. Один гурт не зможе зробити те, що FIЇNKA, а FIЇNKA не зможе зробити, що може інша співачка і так далі. В кожного свої прихильники. Давайте спочатку послухаємо пісні учасників, побачимо номери, а тоді можна буде робити якісь висновки.

– Ви чули про скандал навколо Enleo? Він отримав чимало критики, коли сказав, що слухає російську музику. Яка ваша думка стосовно цього?

– Чула, я стежу за Євробаченням та всіма новинами. Яка думка? Погана! Не бачу нічого тут доброго. Я взагалі не розумію, як це можна робити. В принципі для мене це незрозуміло. Якщо ти митець український, то в нас є стільки тем, з якими важливо попрацювати в Україні між своїми людьми, і скільки треба всього дістати, пропрацювати. Після цих всіх окупаційних моментів і зґвалтування Росією України, якби ти думав в цьому напрямку, тобі б в голову не прийшло слухати російську музику!

Я переслуховую наші пісні, які були заборонені за свого часу. І хочеться робити переспіви, хочеться нагадувати людям про тих митців, яким не дали взагалі бути на українській естраді. А хтось дивиться в сторону Росії… У мене в цьому плані дуже все просто. Все чорно-біле, нема ніяких напівтонів, така моя думка.

FIЇNKA висловилася про скандали на Нацвідборі (фото надане співачкою)

– Ще один учасник Нацвідбору, співак Муаяд, нарвався на критику, бо в його соцмережах знайшли репости жартів про Фаріон, відео з росіянами і так далі. На вашу думку, учасників треба перевіряти більш жорстко, аби надалі не було таких скандалів?

– Навіть не знаю, як це все перевіряти. "Суспільне" має чіткі вимоги, багато до чого. А далі, як бачите, люди самі все зроблять. Люди самі все знайдуть та відфільтрують. У "Суспільного" достатньо суворі умови, а далі це вже і на совісті артистів, і на совісті людей, які їх туди допустять.

– Цей Нацвідбір вже дуже багатий на скандали. Відомо, що Олександр Тесленко, який не пройшов до фіналу, спробує потрапити до відбору на Євробачення від Сан-Марино. На вашу думку, українські артисти зараз мають моральне право виступати від іншої країни?

– Ні, не мають права. Я від себе говорю. Зараз все, що робиться, має робитися від України і для України. А більше питань ніяких не може бути. І навіть якщо ти хочеш там будувати кар'єру чи ще щось, з яким лицем тобі вертатися в Україну, я не знаю. Це вже так само на його совісті, на його розумінні. Для мене це незрозумілі речі.

– Існує така думка, що участь в Євробаченні - дуже недешева пригода. Тобто вона вимагає великих фінансових вливань. А як щодо витрат на участь в Нацвідборі?

– Ну, я б не сказала. Звичайно, що там є витрати певні, але це не щось таке захмарне, що собі не може дозволити людина. Якщо ти після кожного виступу хочеш, щоб тобі несли якісь особливі обіди та вечері, то буде дорого.

– А як щодо самого Євробачення, ви вже дізнавалися? Деякі артисти зізнавалися, що потім роками "вилазили" з кредитів.

– Поки не знаю, якщо чесно. Якщо я пройду, то вже порахую. Кажуть таке, я теж боюся вже. Кажуть, що дуже дорого. Але будемо бачити.

FIЇNKA зізналася, як реагує на критику (фото надане співачкою)

– До повномасштабної війни українських пісень було дуже мало. Вас це обурювало?

– Мене це завжди обурювало. Бо якби не ці пісні (з РФ), я б навіть російської мови не знала, якщо чесно. Якби не ці передачі по телевізору… В мене в школі її не викладали, все моє оточення не говорить російською. Тому мене по суті зросійщували цими піснями тут, так далеко від кордону з Росією. І мені прикро за це. Навіть коли я в театральний університет вступала, не могла знайти якоїсь такої популярної пісні української, щоб заспівати на іспитах, бо їх дуже було мало. І дуже маленький вибір між ними був. А російських було до кольору, до вибору.

В моєму плейлисті були наші виконавці: Океан Ельзи, Скрябін, Тартак, ТНМК. Вони, співаючи українською, збирали велетенську аудиторію. І навіть зуміли українську мову привезти до росіян і там їх змусили слухати українську музику, ось що дуже важливо.

– А серед нових артистів кого ви зараз можете виокремити?

– Я вболівала минулого року за Jerry Heil та alyona alyona. Я їх дуже люблю. Мені їхня творчість подобається, всі пісні знаю. Слухала ще до того, як це стало мейнстрімом. З нових мені подобається BRYKULETS, він зі мною в лонглисті. І ще YAGODY, за яких я вболівала. Якби не я, то я б хотіла, щоб переміг цей гурт. З альтернативної музики зараз з'явилася Кажанна, Циферблат прикольний, теж мені дуже подобається. Якщо я когось забула, то вибачайте. В нас дуже багато класної музики зараз з'явилося. Є з ким край боронити, це дуже тішить.

– Щодо Кажанни, нещодавно вона висловилася про те, що артисти не заробляють настільки багато, як всі уявляють. І для багатьох це чомусь було відкриттям, бо існував міф, що співаки дуже багато отримують навіть просто за прослуховування на стримінгах.

– Вона сказала правду. Бо основний заробіток артистів з концертів, а не з прослуховувань. Хоча, залежить від прослуховувань, тому треба все робити для того, щоб їх побільше було. Просто в Україні ще досі не напрацьовано, от як за кордоном, там великі виплати за перегляди. У нас ще це все створюється. До війни в мене взагалі не було монетизації ніякої зі "Спотіфай", якісь дві копійки капали. А зараз з’являються нові лейбли, з якими артисти можуть працювати та вже починати заробляти. Але так, основний дохід - з концертів, реклами, можна жити.

– Але зараз більшість концертів спрямовано на благодійність. Чимало артистів прямо кажуть, що заробляють завдяки корпоративам. У вас теж така ситуація?

– Так, концерти - це зараз про благодійність. Плюс ти стараєшся зібрати військових, які у відпустці. Плюс збираєш якісь кошти, щоб віддати, мусиш дати на якусь бригаду, бо в тебе збір. Це всі роблять. Про це вже навіть ніхто не оголошує, бо з нормальними артистами всі це знають прекрасно. Люди йдуть на концерт і знають, що з квитків гроші підуть на ЗСУ, а ще будуть аукціони. Тому так, дякую тим, хто замовляє корпоративи.

– Як взагалі змінилося ваше життя з початком повномасштабної війни та на тлі неї?

– Сильно змінилося, як і в усіх. Якщо ми вже говоримо з погляду артиста і людини, дотичної до культури, то я для себе зробила висновок, що треба дуже чітко і дуже швидко приймати всі рішення, дуже бути принциповим у своїх поглядах, бо інакше на тлі історії ти просто зникнеш. Просто нічого не дасиш цьому суспільству, цьому світу. І якщо ти митець, ти маєш залишити щось для своїх дітей. А в мене є дитина, то я прекрасно це розумію.

Я хочу, щоб син виріс у нормальній, адекватній, вільній Україні, в якій нема питань отаких, про які ми балакали. За час повномасштабної війни я для себе зробила висновки, що треба бути принциповим, бути вільним, не тільки говорити "я вільний, я за свободу", а дійсно таким бути. І все в нас буде добре. Щоб побільше було свідомого населення. І все буде файно.

– А як ви ставитеся до бронювання артистів-чоловіків?

– Важке питання. Але це питання захисту культури в якомусь плані. Я не маю повноважень, не маю морального права щось за це говорити насправді. Тому що за це, напевно, мають сказати люди, які зараз військові, які воюють… Якщо на законодавчому рівні наразі вирішено, що артисти національних театрів, філармоній, народні артисти чи артисти, які боронять нашу культуру, вони наразі потрібні. Бо ми всі знаємо навіть цю історію з Другої світової, коли Черчилль вивозив за океан всіх письменників, літераторів, художників, митців, щоб була збережена культурна спадщина. То, мабуть, в цьому є якась важлива істина. Але я ще раз наголошую, що я некомпетентна в цьому питанні, я не можу вирішувати.

От у мене Юрко (чоловік) грає по дві вистави на день, як ніколи театр працює, люди ходять, ставлять додаткові для них вистави… Декілька разів на день грають "Коляду" нашу, гуцульську виставу, або "Наталку Полтавку". То, мабуть, все ж людям потрібен цей театр і потрібне це мистецтво. І, можливо, дійсно вартує, щоб артисти зараз були тут.

FIЇNKA та її чоловік з сином (фото надане співачкою)

– Чимало артистів каже, що виступи важливі. Хоча б для того, щоб співати для військових, збирати кошти.

– Військові пишуть багато, якщо чесно. Просто постійно. І ми завжди з ними комунікуємо, питаємо, що можемо зробити, як допомогти, розрадити. Ми стараємось робити все, що можемо. Ми публічні люди, тому на нас завжди найбільше тиснуть. І ми обличчя, в яке можна плюнути, скажімо так, на жаль, в соцмережах. Але ми зовсім не для того це все робимо. Ми робимо це все тільки заради перемоги.

– Розкажіть про вашого чоловіка-актора як ви почали стосунки?

– Ми одногрупники, з першого курсу разом. Мені Юрко мій зізнався в коханні після того, як я співала на екзамені з вокалу. І все, понеслося, і понині разом. Це ж, рахуйте, з 2010 року ми разом.

– Розкажіть ще й про вашого сина, йому 5 рочків, яких принципів у вихованні дотримуєтеся?

– Ми зараз живемо в такий час, що у дітей таких сильних заборон нема. Таких, наприклад, як у мене було, що на Галичині не можна слухати музику до 12-ї, бо в церкві служба йде, я вже його такому не вчу, наприклад. Просто хочу, щоб він виріс порядною, доброю людиною, з добрим ставленням до інших. Ми його вчимо такому принципу: як ти будеш відноситись до людей, так і люди до тебе, але вмій себе відстояти.

Просто хочеться, щоб він виріс людиною з великої букви, ми все для того робимо, щоб цінив своє, щоб мав розуміння, продовжував традиції наші, щоб вони не губилися. Це все дуже складно, зараз такий час, коли дітям цікаві інші речі. Але він росте в такій творчій атмосфері, де тато актор, мама - співачка, він росте з дуже хорошим баченням цього світу. Впевнена, що з нього щось файне виросте для нашої країни.

Співачка FIЇNKA розповіла, як виховує сина (фото: instagram.com/fiinka_official)

– Зараз батьки скаржаться на те, що навіть якщо вони кажуть дітям не дивитися й не споживати російський контент, він все одно "вилазить" в рекомендаціях. Ви це помічали?

– Я про це чути не хочу навіть. По-перше, ми йому не даємо гаджети. Але якщо дивиться на телевізорі якісь мультики, то дійсно буває, вилазить московський контент. Вже якось на законодавчому рівні з цим щось треба робити насправді, це жах. Але син мене кличе й кричить на всю хату: "Мамо, м*скалі!". І це легко робиться, це все виховання. Коли мені кажуть, що діти самі собі вмикають російське… Ну ви ж якось додумалися пояснити, якщо стоїть на столі те, що дитині не можна, ну наприклад коньяк. Ви ж донесли, що малеча його не бере? Так само з російським контентом. Просто поясніть і все.

Це все елементарно, я своєму пояснила. І коли він в садочку тікає під час тривоги в укриття, він же ж розуміє, чого він туди тікає. Він розуміє, що зараз в Україні відбувається, хоча й він маленький.

– Поділіться планами та мріями, з ким ви б хотіли зробити дует або з яким гуртом з радістю записали б пісню?

– У мене є низка артистів, хто мені подобається. Буде час, я відправлю їм демки, запропоную. Головне, щоб була хітова музика, а хіти я нюхом чую. Але можу назвати один гурт, вони ще не знають про це, я ще їм не писала, але дуже мені кортить з ними записати. В нас є такий "гуцул-метал" гурт, називається "Карна". Вони з Івано-Франківська, і це дуже символічно. Це може бути складний процес, але мені би дуже хотілося.