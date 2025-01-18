FIЇNKA: Нас не могут оккупировать и забрать, это нереально

– Ваше сценическое имя FIЇNKA. Почему вы выбрали именно его и какие смыслы в него закладывали?

– Фиинка - это диалектическое слово гуцульское. Оно значит на гуцульском диалекте - крестница. И, собственно, я когда приезжала в Косовский район, где вся моя семья, где мои гуцульские корни, у меня там был крестный папа - нанашко, который меня называл Фиинкой. И мне очень привычно, что я когда приезжала, мне говорили: о, Фиинка приехала. И для меня это очень привычное такое слово, поэтому долго выбирать псевдоним не пришлось. "Гуцулія" и "Фіїнка" для меня очень символичны.

– Вы уже второй раз участвуете в Нацотборе. Как оцениваете результаты победителей прошлого отбора, группы TVORCHI?

Всегда говорю, что я победителей никогда не берусь судить, потому что мы не знаем, каким был бэкграунд. Тем более, что они уже второй раз были на Нацотборе, набрались опыта. Круто, что победили. Тогда все на них ставили, казалось, что они будут победителями. Поэтому это было как-то закономерно, очевидно.

FIЇNKA рассказала, почему хочет попасть на Евровидение (фото: instagram.com/fiinka_official)

– Какой месседж вы готовите сейчас для мира? Не секрет, что Евровидение - это огромная площадка, где мы можем что-то транслировать.

– Я очень важный месседж несу, но нужно не забывать еще кое-что. Кроме того, что на нас будет смотреть мир, в первую очередь в своей стране нужно напомнить людям о важном. Потому что даже те, кто никогда, например, не интересуется Евровидением, сеть будет о нем гудеть, они услышат. Твои месседжи и песни будут звучать в первую очередь для украинцев.

Хочу напомнить им о том, что нужно объединяться, держаться за свое. У меня есть важный лозунг: "Свій до свого по своє". Эти слова в свое время были лозунгом украинских националистов. И сейчас это лозунг о том, чтобы украинские бизнесы и люди объединились для создания своего, для сохранения традиций и культуры.

И когда уже тут мы это все пройдем, я здесь всем напомню, и если мне удастся представлять Украину в Европе, я хочу донести до них это. Что мы потому такие крутые, мы потому такая сильная нация, потому что мы умеем объединяться, и поэтому наша культура живет и сейчас. Я хочу, чтобы наша культура звучала. Украинская культура - она есть. Мы не где-то там, не кто-то, мы не без рода и без племени, нас не могут оккупировать и забрать, это нереально. Потому что мы до сих пор ценим свое и оно у нас есть. Вот это мне хочется донести.

– Ваша песня "Культура" уже стала "вирусной", но вас пытались обвинять в плагиате. Что бы вы хотели ответить тем, кто распространяет такие упреки?

– Они даже не осознают, что этим еще больше делают классные просмотры, потому что людям интересно зайти и послушать. Для меня самой это было сюрпризом, вообще сначала это как мемчик восприняла. Потому что часто делают такие обзоры, не только на песни для Евровидения. Даже есть каналы специальные, где ищут какой-то плагиат.

Ну а с тем, что эта песня на Нацотбор, все начали кричать о дисквалификации. Но спасибо Тине Кароль, она поддержала, включилась и расставила все по местам.

– Тина писала, что может знать, кто причастен к этой так называемой кампании. Вам что-то об этом известно?

– Нет, я не знаю. А если бы знала, то мои "гуцульские боты" уже бы поехали разбираться (смеется). Мы можем предполагать только. Я думаю, что это, скорее, те, кто тоже хотел попасть в финал, кто следующим был после меня в голосовании. Но не могу утверждать. Может, когда-то Тина Кароль нам расскажет, но думаю, что мы не узнаем никогда, кто это.

– Кстати о "гуцульских ботах", которые уже стали мемом. Словами о "ботах" пытались вас обидеть, ведь вы побеждали с большим отрывом. Как реагируете на то, что ваши успехи пытаются списать и нивелировать?

– Это очень неприятно, потому что эти два года после Нацотбора я же не сидела на месте, не ждала просто какой-то божьей благодати, которая на меня снизойдет и я напишу песню на еще один Нацотбор. Я работала, писала песни, давала концерты, рассказывала людям о своей музыке, о своем творчестве. И, соответственно, собрала определенную фан-базу хороших людей. И теперь они меня поддерживали, это все закономерно.

И я просто делала то, что и все могли делать. Использовала все площадки для того, чтобы напомнить людям, что в "Дії" голосование. Мы сняли кучу видео, это очень все просто. У нас есть TikTok, у нас есть Instagram, у меня аж глаза пекли от того телефона. Но всем легче сказать, что мы что-то покупали, подделывали.

– А Кароль писала что-то в личные сообщения после того, как поддержала вас публично?

В личные сообщения нет, но написала имейл, где сказала, что верит в меня и сказала: "Давай, постарайся пройти, у тебя очень хорошая песня, очень хорошие шансы, я в тебя верю, подключай Гуцульщину". Что стало очень символично теперь, с этими "гуцульскими ботами". Я думаю, что она, видимо, коммуницировала со всеми участниками, писала такие письма. Но я не знаю, не буду утверждать. Мне было очень приятно, она умеет так красиво написать, сформулировать, вдохновить.

FIЇNKA высказалась о Тине Кароль (фото предоставлено певицей)

– Тина впервые выступает в роли продюсера Нацотбора, а вам уже есть с чем сравнивать. Скажите, есть ли разница между Нацотбором с Дмитрием Шуровым и тем, что сейчас?

– Сейчас больше требований. Мне кажется, что Тина более скрупулезно относится. Но у каждого просто свой вкус. Они совершенно разные люди, абсолютно разный подход. Но я не могу сравнивать, потому что было пока одно прослушивание, именно когда я с Тиной общалась вживую.

И она так волнуется за все. Она хочет, чтобы нам и комфортно было, и хорошо, и тепло, и чтобы мы не забыли ничего, и не волновались, и напомнить обо всем. В принципе, Дмитрий волновался за нас тоже. Но говорю, это разные люди, разные подходы. Я уже смогу дать оценку позже.

– Существует много слухов о том, что Тина очень строгая и даже такая, как говорят, тираничная в творчестве и требованиях к созданию новых проектов. Вы слышали о таком, боялись, что она будет строгой?

– Если честно, я даже готова к такому, мне так комфортнее работать. Не очень нравится, когда все на скорую руку, лишь бы было. Мне больше нравится четкость в работе, чтобы мы знали, что мы делаем, за что беремся. Если она будет ставить какие-то конкретные цели, задачи, то мне прям супер, все будет быстрее делаться. Тем более, что все в Киеве, а я в Ивано-Франковске, то когда я буду приезжать, времени будет немного. Поэтому если Тина строгая, то мы с ней сработаемся. Но она такая милая, улыбчивая, все было хорошо.

– Расскажите о своей песне. О чем "Культура", почему такое название, что вы в нее закладывали?

– Это очень интересная история. Я не знала, буду ли пробоваться на Нацотбор. Но когда уже эта песня придумалась, я прямо так подумала, что она должна быть на Евровидении, надо пробовать. Все началось, когда я случайно нашла лижнык. Лижнык - это вообще такая символическая штука для гуцулов, это такой, будто ковер, тканый из овечьей шерсти. Он просто уже веками на Гуцульщине, у него и сакральное значение, и обрядовое, бытовое. И на том лижныке, который я увидела в гостях, была этикетка с надписью "Гуцульщина". Я погуглила.

Оказалось, что это производство появилось во время польской оккупации. Когда хотели, чтобы ничего не производилось, не создавалось нашего украинского. А гуцулы объединились под лозунгом "Свій до свого по своє", чтобы делать эти все изделия и сохранить свою культуру. Я когда это впервые прочитала, то мурашки по коже побежали. И решила, что надо об этом петь, что это знак.

Это же то, что у нас сейчас происходит - нашу идентичность хотят стереть. А у людей еще есть какие-то мысли о том, что нам нужно подстроиться под кого-то. Но нам очень важно держаться за свое. И я очень-очень хочу об этом напомнить, спеть. И чем больше людей эту песню услышит, тем больше вспомнит о сверхважном, о культуре.

FIЇNKA ответила на упреки о плагиате (фото предоставлено певицей)

– Вы даете концерты по Украине и бываете за границей. Слышите ли от украинцев русскую речь? Как на это реагируете?

– Слышу, часто слышу. Как я на это реагирую... Очень трудно, особенно за границей, отличить: то ли это наш украинец, то ли наш враг. Это такая очевидная штука, но это правда, так и есть. Ко мне все стараются заговорить на украинском, это радует очень. Я даже как-то говорила, что не совсем до конца понимаю русский язык.

Но это все грустно. Впрочем, есть тенденция, людям хочется перемен, переходить на украинский, все чаще это вижу. И я не перестаю призывать людей к тому, что это сверхважные вещи. И если это делать мягко, спокойно, нормально, адекватно - многие люди откликаются. Даже пишут, что слушая мои песни глубже начали интересоваться украинским языком, потому что поняли, насколько наша Украина разнообразна, разнообразна, а "мы сидим здесь и чахнем над своим русским". Поэтому буду стараться людей вдохновлять на украинский язык.

– То есть вы за "лагідну українізацію"?

– Я вообще не понимаю эти термины: радикальная, ласковая. Я просто против того, чтобы над людьми как-то физически или морально издевались в любом аспекте. Если человек к тебе с добром, то ты тоже к нему с добром. Но если он к тебе плохо, то и получит в ответ плохое. Поэтому ласково или не ласково, это уже от воспитания зависит людей.

– А кого среди других девяти финалистов Нацотобора вы видите своим главным конкурентом?

– Я всегда говорю, что нет конкурентов. Хотя это не правда, потому что это сильная заруба то Евровидение. Но так, если глобально, то мы все сильны в чем-то своем. Одна группа не сможет сделать то, что FIЇNKA, а FIЇNKA не сможет сделать, что может другая певица и так далее. У каждого свои поклонники. Давайте сначала послушаем песни участников, увидим номера и тогда можно будет делать какие-то выводы.

– Вы слышали о скандале вокруг Enleo? Он получил немало критики, когда сказал, что слушает российскую музыку. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Слышала, я слежу за Евровидением и всеми новостями. Какие мысли? Плохие! Не вижу ничего здесь хорошего. Я вообще не понимаю, как это можно делать. В принципе для меня это непонятно. Если ты артист украинский, то у нас есть столько тем, с которыми важно поработать в Украине между своими людьми, и сколько нужно всего достать, проработать. После этих всех оккупационных моментов и изнасилования Россией Украины, если бы ты думал в этом направлении, тебе бы в голову не пришло слушать российскую музыку!

Я переслушиваю наши песни, которые были запрещены в свое время. И хочется делать перепевы, хочется напоминать людям о тех артистах, которым не дали вообще быть на украинской эстраде. А кто-то смотрит в сторону России... У меня в этом плане очень все просто. Все черно-белое, нет никаких полутонов, такое мое мнение.

FIЇNKA высказалась о скандалах на Нацотборе (фото предоставлено певицей)

– Еще один участник Нацотбора, певец Муаяд, нарвался на критику, потому что в его соцсетях нашли репосты шуток о Фарион, видео с россиянами и так далее. По вашему мнению, участников нужно проверять более жестко, чтобы в дальнейшем не было таких скандалов?

– Даже не знаю, как это все проверять. У "Суспільного" есть четкие требования, ко многому. А дальше, как видите, люди сами все сделают. Люди сами все найдут и отфильтруют. У "Суспільного" достаточно строгие условия, а дальше это уже и на совести артистов, и на совести людей, которые их туда допустят.

– Этот Нацотбор уже очень богат на скандалы. Известно, что Александр Тесленко, который не прошел в финал, попытается попасть в отбор на Евровидение от Сан-Марино. По вашему мнению, у украинских артистов сейчас есть моральное право выступать от другой страны?

– Нет, не имеют права. Я от себя говорю. Сейчас все, что делается, должно делаться от Украины и для Украины. А больше вопросов никаких не может быть. И даже если ты хочешь там строить карьеру или еще что-то, с каким лицом тебе возвращаться в Украину, я не знаю. Это уже тоже на его совести, на его понимании. Для меня это непонятные вещи.

– Существует такое мнение, что участие в Евровидении - очень недешевое приключение. То есть оно требует больших финансовых вливаний. А как насчет затрат на участие в Нацотборе?

– Ну, я бы не сказала. Конечно, там есть расходы определенные, но это не что-то такое заоблачное, что себе не может позволить человек. Если ты после каждого выступления хочешь, чтобы тебе несли какие-то особые обеды и ужины, то будет дорого.

– А как насчет самого Евровидения, вы уже узнавали? Некоторые артисты признавались, что потом годами "вылезали" из кредитов.

Пока не знаю, если честно. Если я пройду, то уже посчитаю. Говорят такое, я тоже боюсь уже. Говорят, что очень дорого. Но будем смотреть.

FIЇNKA призналась, как реагирует на критику (фото предоставлено певицей)

– До полномасштабной войны украинских песен было очень мало. Вас это возмущало?

– Меня это всегда возмущало. Потому что если бы не эти песни (из РФ), я бы даже русского языка не знала, если честно. Если бы не эти передачи по телевизору... У меня в школе его не преподавали, все мое окружение не говорит на русском. Поэтому меня по сути русифицировали этими песнями здесь, так далеко от границы с Россией. И мне обидно из-за этого. Даже когда я в театральный университет поступала, не могла найти какую-то такую популярную песню украинскую, чтобы спеть на экзаменах, потому что их очень было мало. И очень маленький выбор между ними был. А российских было очень много.

В моем плейлисте были наши исполнители: Океан Эльзы, Скрябин, Тартак, ТНМК. Они пели на украинском и собирали огромную аудиторию. И даже сумели украинский язык привезти к россиянам и там их заставили слушать украинскую музыку, вот что очень важно.

– А среди новых артистов кого вы сейчас можете выделить?

– Я болела в прошлом году за Jerry Heil и alyona alyona. Я их очень люблю. Мне их творчество нравится, все песни знаю. Слушала еще до того, как это стало мейнстримом. Из новых мне нравится BRYKULETS, он со мной в лонглисте. И еще YAGODY, за которых я болела. Если бы не я, то я бы хотела, чтобы победила эта группа. Из альтернативной музыки сейчас появилась Кажанна, Циферблат прикольный, тоже мне очень нравится. Если я кого-то забыла, то извините. У нас очень много классной музыки сейчас появилось. Есть с кем держать оборону, это очень радует.

– Что касается Кажанны, недавно она высказалась о том, что артисты не зарабатывают настолько много, как все представляют. И для многих это почему-то было открытием, потому что существовал миф, что певцы очень много получают даже просто за прослушивание на стримингах.

– Она сказала правду. Потому что основной заработок артистов с концертов, а не с прослушиваний. Хотя, зависит от прослушиваний, поэтому нужно все делать для того, чтобы их побольше было. Просто в Украине еще до сих пор не наработано, вот как за границей, там большие выплаты за просмотры. У нас еще это все создается. До войны у меня вообще не было монетизации никакой со "Спотифай", какие-то две копейки капали. А сейчас появляются новые лейблы, с которыми артисты могут работать и уже начинать зарабатывать. Но да, основной доход - с концертов, рекламы, можно жить.

– Но сейчас большинство концертов направлено на благотворительность. Многие артисты прямо говорят, что зарабатывают благодаря корпоративам. У вас тоже такая ситуация?

– Да, концерты - это сейчас про благотворительность. Плюс ты стараешься собрать военных, которые в отпуске. Плюс собираешь какие-то деньги, чтобы отдать, должен дать на какую-то бригаду, потому что у тебя сбор. Это все делают. Об этом уже даже никто не объявляет, потому что с нормальными артистами все это знают прекрасно. Люди идут на концерт и знают, что с билетов деньги пойдут на ВСУ, а еще будут аукционы. Поэтому да, спасибо тем, кто заказывает корпоративы.

– Как вообще изменилась ваша жизнь с началом полномасштабной войны и на фоне нее?

– Сильно изменилась, как и у всех. Если мы уже говорим с точки зрения артиста и человека, причастного к культуре, то я для себя сделала вывод, что надо очень четко и очень быстро принимать все решения, очень быть принципиальным в своих взглядах, иначе на фоне истории ты просто исчезнешь. Просто ничего не дашь этому обществу, этому миру. И если ты артист, ты должен оставить что-то для своих детей. А у меня есть ребенок, потому я прекрасно это понимаю.

Я хочу, чтобы сын вырос в нормальной, адекватной, свободной Украине, в которой нет вопросов таких, о которых мы говорили. За время полномасштабной войны я для себя сделала выводы, что нужно быть принципиальным, быть свободным, не только говорить "я свободный, я за свободу", а действительно таким быть. И все у нас будет хорошо. Чтобы побольше было сознательного населения. И все будет прекрасно.

– А как вы относитесь к бронированию артистов-мужчин?

– Трудный вопрос. Но это вопрос защиты культуры в каком-то плане. У меня нет полномочий, нет морального права что-то об этом говорить на самом деле. Потому что за это, наверное, должны сказать люди, которые сейчас военные, которые воюют... Если на законодательном уровне сейчас решено, что артисты национальных театров, филармоний, народные артисты или артисты, которые защищают нашу культуру, они сейчас нужны. Потому что мы все знаем даже эту историю со Второй мировой, когда Черчилль вывозил за океан всех писателей, литераторов, художников, артистов, чтобы было сохранено культурное наследие. То, видимо, в этом есть какая-то важная истина. Но я еще раз подчеркиваю, что я некомпетентна в этом вопросе, я не могу решать.

Вот у меня Юрий (муж) играет по два спектакля в день, как никогда театр работает, люди ходят, ставят дополнительные для них спектакли... Несколько раз в день играют "Коляду" нашу, гуцульский спектакль, или "Наталку Полтавку". То, видимо, все же людям нужен этот театр и нужно это искусство. И, возможно, действительно стоит, чтобы артисты сейчас были здесь.

FIЇNKA и ее муж с сыном (фото предоставлено певицей)

– Многие артисты говорят, что выступления важны. Хотя бы для того, чтобы петь для военных, собирать деньги.

– Военные пишут много, если честно. Просто постоянно. И мы всегда с ними общаемся, спрашиваем, что можем сделать, как помочь, утешить. Мы стараемся делать все, что можем. Мы публичные люди, поэтому на нас всегда больше всего давят. И мы лицо, в которое можно плюнуть, скажем так, к сожалению, в соцсетях. Но мы совсем не для того это все делаем. Мы делаем это все только ради победы.

– Расскажите о вашем муже-актере, как вы начали отношения?

– Мы одногруппники, с первого курса вместе. Мне Юра мой признался в любви после того, как я пела на экзамене по вокалу. И все, понеслось, и все это время вместе. Это же, считайте, с 2010 года мы вместе.

– Расскажите еще и о вашем сыне, ему 5 годиков, каких принципов в воспитании придерживаетесь?

– Мы сейчас живем в такое время, что у детей таких сильных запретов нет. Таких, например, как у меня было, что на Галичине нельзя слушать музыку до 12-ти, потому что в церкви служба идет, я уже его такому не учу, например. Просто хочу, чтобы он вырос порядочным, добрым человеком, с добрым отношением к другим. Мы его учим такому принципу: как ты будешь относиться к людям, так и люди к тебе, но умей себя отстоять.

Просто хочется, чтобы он вырос человеком с большой буквы, мы все для того делаем, чтобы ценил свое, чтобы у него было понимание, чтобы продолжал традиции наши, чтобы они не терялись. Это все очень сложно, сейчас такое время, когда детям интересны другие вещи. Но он растет в такой творческой атмосфере, где папа актер, мама - певица, он растет с очень хорошим видением этого мира. Уверена, что из него что-то хорошее вырастет для нашей страны.

Певица FIЇNKA рассказала, как воспитывает сына (фото: instagram.com/fiinka_official)

– Сейчас родители жалуются на то, что даже если они говорят детям не смотреть и не употреблять российский контент, он все равно "вылазит" в рекомендациях. Вы это замечали?

– Я об этом слышать не хочу даже. Во-первых, мы ему не даем гаджеты. Но если смотрит на телевизоре какие-то мультики, то действительно бывает, вылазит московский контент. Уже как-то на законодательном уровне с этим что-то надо делать на самом деле, это ужас. Но сын меня зовет и кричит на весь дом: "Мама, м*скали!". И это легко делается, это все воспитание. Когда мне говорят, что дети сами себе включают русское... Ну вы же как-то додумались объяснить, если стоит на столе то, что ребенку нельзя, ну например коньяк. Вы же донесли, что дети его не берут? Так же с российским контентом. Просто объясните и все.

Это все элементарно, я своему объяснила. И когда он в садике убегает во время тревоги в укрытие, он же понимает, почему он туда бежит. Он понимает, что сейчас в Украине происходит, хотя и он маленький.

– Поделитесь планами и мечтами, с кем вы бы хотели сделать дуэт или с какой группой с радостью записали бы песню?

– У меня есть список артистов, кто мне нравится. Будет время, я отправлю им демки, предложу. Главное, чтобы была хитовая музыка, а хиты я нюхом чую. Но могу назвать одну группу, они еще не знают об этом, я еще им не писала, но очень мне хочется с ними записать. У нас есть такая "гуцул-метал" группа, называется "Карна". Они из Ивано-Франковска, и это очень символично. Это может быть сложный процесс, но мне бы очень хотелось.