Фитотерапевт перечислил растения, которые могут заживлять раны

Медик говорит, что антисептическими и антибактериальными свойствами обладает аптечная ромашка, календула и даже грибы лисички!

Лущик рекомендует использовать размятую ромашку, а из календулы можно сделать отвар. В жидкость можно намочить ватный диск или ткань, которые потом приложить.

Так выглядит "правильная" аптечная ромашка.

Фото: pixabay

"Антибактериальными свойствами также обладают лисички: они из всех грибов никогда не гниют, потому что там антибиотик вырабатывается внутри, и он губит микроорганизмы, которые могут проникнуть через рану и нам навредить", - добавил фитотерапевт.

Помогут в заживлении ран и почки черного тополя, но их нужно собрать заранее и настоять на спирту. У вас получится некий аналог йода.

Стоит помнить, что при более серьезных травмах стоит обращаться к скорой медицинской помощи.

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