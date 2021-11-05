Фітотерапевт перерахував рослини, які можуть загоювати рани

Медик каже, що антисептичними та антибактеріальними властивостями володіє аптечна ромашка, календула і навіть гриби лисички!
Лущик рекомендує використовувати розім'яту ромашку, а з календули можна зробити відвар. У рідину можна намочити ватний диск або тканину, які потім прикласти.
Так виглядає "правильна" аптечна ромашка.
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"Антибактеріальні властивості також мають лисички: вони з усіх грибів ніколи не гниють, тому що там антибіотик виробляється всередині, і він губить мікроорганізми, які можуть проникнути через рану і нам нашкодити", - додав фітотерапевт.
Допоможуть в загоєнні ран і бруньки чорної тополі, але їх потрібно зібрати заздалегідь і настояти на спирту. У вас вийде певний аналог йоду.
Варто пам'ятати, що при більш серйозних травмах варто звертатися до швидкої медичної допомоги.
Що не так з подорожником?
Хоча невеликий зелений листочок виглядає не дуже переконливо в порівнянні з досягненнями сучасної медицини, він дійсно чинить кровоспинні, протизапальні і загоюють ефекти, завдяки вмісту фітонцидів, які вбивають бактерії, і вітаміну К, що підвищує згортання крові.
Правда, прикласти подорожник просто на коліно і "затягнути" рану все ж не вийде. Секрет рослини полягає в її соку, тому подорожник або розтирають, або подрібнюють для створення мазей, рідин для промивання або таблеток.
Приклавши листок до рани, можна лише фізично зупинити кров. А ось розчин з подрібненим подорожником може зупинити саму кровотечу.