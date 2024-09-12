Фітнес-тренер розповіла, що допоможе схуднути та підтягнути тіло всього за три місяці

Багато людей худнуть та намагаються підтягнути своє тіло. Фітнес-тренер розповіла, що досягнути значних результатів можна всього за три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку фітнес-експерта Ізабель Морріс.

Як підтягнути тіло та схуднути

За її словами, люди можуть доволі швидко підтягнути своє тіло, при цьому не обмежуючи себе в їжі постійно.

У нещодавньому відео тренер стверджувала, що потрібно лише три місяці, щоб змінити своє тіло. Найважче, за її словами, почати щось робити.

Спочатку у людини можуть виникнути труднощі, опустяться руки і вона захоче все кинути.

"Я справді вірю, що необхідно три місяці послідовності, щоб внести зміни, які триватимуть все життя. Можливо, ви не досягнете своєї кінцевої мети через три місяці, але ви створите фундамент, який допоможе вам побачити ці зміни в довгостроковій перспективі", - розповіла експерт.

Загалом, варто не здаватись і йти до своєї мети, якою б довгою вона не була. Тільки тоді будуть результати. До того ж варто це все робити в правильному настрої та бути мотивованим.

У коментарях користувачі написали, що три місяці можуть пролетіти так швидко, особливо коли є багато роботи.

Ізабель часто повідомляє своїм підписникам про свій прогрес у фізичній формі та зміни, які вона робить. Але до модних дієт вона не звертається - вважає життєво важливим насичувати свій організм усіма продуктами.

Поставте реалістичні цілі

Одним із перших кроків до збереження мотивації під час схуднення є встановлення досяжних реалістичних цілей.

Нереалістичні очікування можуть призвести до розчарування та зниження мотивації. Ставлячи цілі щодо зниження ваги, враховуйте наступне: