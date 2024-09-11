Тренер розповів, чи впливає кількість випитої води за день на схуднення

Вода покращує травлення, самопочуття, забирає сухість шкіри, дарує бадьорість та енергію, покращує роботу мозку та позитивно впливає на суглоби. Варто знати, чи можна запивати їжу водою та чи впливає рідина на швидкість схуднення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Скільки пити води в день

За словами експерта, існує норма 30 мл на 1 кг ваги.

"Ця норма розроблена для лежачих хворих, які не можуть повідомити про спрагу. По цьому розрахунку людині з вагою 70 кг потрібно випити 2 л води на добу. А іншій людині до прикладу вагою 130 кг з 30 мл вже порахує норму 4 л і більше. Це може нашкодити, оскільки навантаження буде на нирки, судини та серце, яким і без того важко", - йдеться у повідомленні.

Тому важливо пам'ятати, як такої єдиної чіткої норми споживання немає, найкраще орієнтуватись по двох критеріях:

﻿﻿﻿відчуття спраги

﻿﻿﻿колір сечі (є надійним показником достатньої гідрації) - вона має бути соломʼяно-жовтого відтінку. Темний колір свідчить про сильну нестачу води

Також впливає температура навколишнього середовища, вологість, а також фізична активність. Тому під час тренувань пийте воду, але не пів літра за раз, а протягом тренування. Це дасть заряд бадьорості і ви не будете "засинати".

Окрім того, в добову норму води слід рахувати усі напої, перші страви, а також воду, яка міститься в овочах і фруктах, а там її до 90% (наприклад, кавун).

Тому, звичайній людині, яка веде помірний спосіб життя, слід випивати 1 л чистої води, а далі добирати з напоїв, страв та продуктів. Також близько 300 мл води утворюється в процесі обміну речовин.

Коли пити

Усім відома популярна рекомендація випивати склянку теплої води натще, хтось додає ще сік лимона, за бажанням.

Знову ж таки, думки розходяться, одні кажуть що це корисно, а саме "включає" в роботу шлунково-кишковий тракт, сприяє виділенню жовчі, а це сприяє процесу травлення.

"Хочете пийте вранці натще за 15 хв до їжі, а також перед кожним прийомом їжі - хочете ні, орієнтуйтесь по власних відчуттях, також напишіть про свої власні спостереження. Старайтесь рівномірно протягом дня розподіляти норму води", - зазначив тренер.

Чи можна запивати їжу

Є думка, що вода розбавляє шлунковий сік, цим ускладнюючи травлення. Однак, рівень РН не змінюється через попадання води в шлунок.

Тому рідина не заважає переварюванню їжі. Організм сам регулює кислотність шлункового соку.

Навпаки вода потрібна для кращого травлення, адже поки їжа слабко змочена, її складно перетравити, хоча будь-яка їжа містить в собі ту саму воду в більшій чи меншій мірі.

Як вода впливає на схуднення

Експерт зазначив, навіть якщо вода і покращує травлення, то ви точно не схуднете від неї, оскільки за це відповідає добова норма калорій.

Протягом дня можете випивати стільки води, скільки вам хочеться. Але після 20:00 її об'єм краще зменшити, щоб зранку не було набряків.