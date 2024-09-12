Фитнес-тренер рассказала, что поможет похудеть и подтянуть тело всего за три месяца

Многие люди худеют и пытаются подтянуть свое тело. Фитнес-тренер рассказала, что добиться значительных результатов можно всего за три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу фитнес-эксперта Изабель Моррис.

Как подтянуть тело и похудеть

По ее словам, люди могут довольно быстро подтянуть свое тело, не ограничивая себя в еде постоянно.

В недавнем видео тренер утверждала, что нужно всего три месяца, чтобы изменить свое тело. Труднее всего, по ее словам, начать что-то делать.

Поначалу у человека могут возникнуть трудности, опустятся руки и он захочет все бросить.

"Я действительно верю, что необходимо три месяца последовательности, чтобы внести изменения, которые продлятся всю жизнь. Возможно, вы не достигнете своей конечной цели через три месяца, но вы создадите фундамент, который поможет вам увидеть эти изменения в долгосрочной перспективе", - рассказала эксперт.

В общем, стоит не сдаваться и идти к своей цели, какой бы длинной она ни была. Только тогда будут результаты. К тому же, стоит это все делать в правильном настроении и быть мотивированным.

В комментариях пользователи написали, что три месяца могут пролететь так быстро, особенно, когда есть много работы.

Изабель часто сообщает своим подписчикам о своем прогрессе в физической форме и изменениях, которые она делает. Но к модным диетам она не обращается - считает жизненно важным насыщать свой организм всеми продуктами.

Поставьте реалистичные цели

Одним из первых шагов к сохранению мотивации при похудении является установление достижимых реалистичных целей.

Нереалистичные ожидания могут привести к разочарованию и снижению мотивации. Задавая цели по снижению веса, учитывайте следующее: