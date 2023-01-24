Фітнес-тренер назвав 8 простих продуктів, які недооцінюють: збережіть цей список

Картопля

Цього коренеплоду зазвичай "бояться" через високий вміст крохмалю та відповідний глікемічний індекс. Мовляв, ці фактори псують фігуру.

За словами Віктора, крохмаль - це не страшно, а всього лиш купа молекул глюкози, з'єднаних між собою.

"Дивно, що людей лякає крохмаль лише в бульбі, а інші крохмалисті продукти, такі як гречка чи кіноа вважаються ледь не суперфудами. Несправедливо", - пише він.

Що стосується впливу картоплі на фігуру, то вона дуже схожа на гречку, хліб чи кіноа, хоча на додачу є ситнішою. Але слід підкреслити, що мова не про картоплю фрі, смажену чи у вигляді пюре з великою кількістю вершкового масла.

Хліб

Популярний стереотип каже, що дріжджовий хліб повнить. Насправді те, завдяки чому росте хліб, не впливає ні на його смакові властивості, ні на поживну цінність, ні на калорійність.

Слід розуміти, що хліб буває різний. Його можна спекти з цільнозернового борошна, а можна з рафінованого вищого ґатунку.

"У першому випадку хліб міститиме більше корисних речовин і клітковини. Хоч калорійність білого і цільнозернового хліба суттєво не різниться, я рекомендую надавати перевагу саме цільнозерновому. У ньому більше користі та ситості", - пояснює фахівець.

Від хліба не можна погладшати, тому під час схуднення його можна вживати (фото: Freepik)

Соки

Широко розповсюджений міф і про навіяну користь свіжовичавлених соків, адже фрукти та овочі не втрачають своїх властивостей.

Як пише Віктор, з точки зору фігури та здоров'я, соки - це солодка вода, яка вважається однією з причин пандемії ожиріння.

"Річ у тому, що фрукт треба кусати та жувати, щоб отримати калорії з яблука, а сік випивається в лічені секунди. Звісно, вплив на насиченість і ситість буде різною, і явно не на користь соку", - ділиться експерт.

Вода

Скільки разів ви чули про те, що потрібно щодня випивати 2-3 літри води, щоб підтримувати водний баланс?

Протягом дня людина втрачає приблизно таку ж кількість рідини. Відповідно організму також потрібно відновлюватися, щоб не померти від зневоднення. Проте якщо ваше тіло "не засохло", значить організм справляється.

"У твоєму тілі є потужна система регуляції водного балансу на чолі з гіпоталамусом. Воно саме регулюється, тобі не треба напивати якісь міфічні норми води. І ні, будь-яка вода, в складі продуктів і навіть та, що утворюється в результаті біохімічних процесів у твоєму тілі, буде відновлювати водний баланс", - розвіює міф експерт.

Мед

Мед вважається дуже корисним: ним заміняють цукор, його п'ють при простуді та додають до теплої води, випиваючи зранку натще.

Якщо відкинути всю романтику бджільництва, то мед - цукор з незначною бактерицидною дією. У меді ще й більше фруктози, ніж в цукрі, зловживання якою шкідливо для печінки.

Цей продукт справді містить багато вітамінів і мінералів, але кількість кожного окремого вітаміну чи мінералу настільки мізерна, що можна сміливо казати, що їх там і нема.

Мед - це той самий цукор, тому його кількість краще дозувати (фото: Freepik)

Цукор

Цукор - це рафінований вуглевод, половина якого - фруктоза. У ньому немає ні вітамінів, ні мінералів, ні клітковини. Тоді чому люди його їдять?

Причина одна: це смачно. Забороняти собі те, що смачно, не варто. Адже рано чи пізно заборонений плід стане найбажанішим, що точно нашкодить переїданням.

У випадку з цукром шукайте компроміс: не виключаємо з раціону, а дозуємо.

Оливкова олія

Люди знають, що оливкова олія корисна, а користі забагато бути не може, тому нею щедро заправляють салати.

Фітнес-тренер каже, що будь-яка олія - це найкалорійніший продукт з відомих людству. Тому її кількість варто дозувати у своїй тарілці незалежно від того, яка це велика користь.

Будь-яка олія калорійна, і не є панацеєю користі (фото: Freepik)

Молоко

Лактоза, як і крохмаль чи цукор - вуглевод. Є категорія людей, які мають повну чи часткову непереносність лактози: фермент, що розщеплює "молочний цукор" їхній кишківник виробляє в недостатній кількості.

"Навіть таким людям можна молоко просто в меншій кількості, або хоча б кисломолочні продукти. Можна і треба, адже молочка вельми корисна", - каже експерт.