Фирменный поезд Укрзализныци разнесли в пух и прах пассажиры: комфорт или обдираловка?

Фирменность поезда

Пассажиры рассказали, что купили билет в купейный вагон, но перед ними оказался плацкартный. Полки там жесткие и неудобные, ни о каком комфорте речи не шло

"Когда мы подошли к вагону – мне показалось, что это какая-то досадная ошибка. Потому что билет был в купейный вагон, однако перед нами стоял плацкартный вагон. Как оказалось, этот состав практически полностью сформирован из купейных вагонов производства ТВС 1992 года. В то время на этом заводе только начинали производство купейных вагонов, поэтому интерьер таких вагонов очень схож с обычным плацкартным вагоном. Такие же короткие и жесткие полки, как у плацкарты. Между полкой и стенкой даже проваливается подушка. То есть о каком-то повышенном комфорте не может быть и речи", - описал ситуацию пассажир.

Цена билета

Цена билета в фирменный поезд достаточно "кусается", она составляет 810 гривен за человека.

"От Днепра до Львова проезд стоил 810 грн, то есть так же как в новеньком вагоне скоростного поезда Мариуполь - Рахов, и почти вдвое дороже комфортного Амендорф в поезде Львов - Мариуполь (440 грн) И таких "фирменных" вагонов в составе поезда было 6", - отмечается в сообщении.

Вагоны СВ

Комфортность вагона СВ оставляла желать лучшего. Там не было вакуумного туалета, холодильника и СВЧ-печи, хотя его цена составляла 2000 гривен.

"Также неприятно удивил вагон СВ в этом составе. При стоимости около 2000 грн мы ожидали увидеть новый СВ, или хотя бы недавно восстановленный СВ с биотуалетом, новой мебелью, СВЧ-печью и холодильником у проводника – однако увидели старый Аммендорф без вакуумного санузла, холодильника и СВЧ-печи, хотя стоил он как новый люкс в поезде Мариуполь – Рахов, хотя по комфорту он был как СВ поезда Львов – Мариуполь за 900 грн", - описал СВ вагон пассажир.

Фирменный поезд УЗ раскритиковали (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)