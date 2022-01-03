ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрзализныцю опозорили за русскую попсу в поездах: "а потом вы удивляетесь"

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 10:26
Укрзализныцю опозорили за русскую попсу в поездах: "а потом вы удивляетесь" Фото: Укрзализныця опозорилась с музыкой в поездах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця снова оказалась в центре скандала. На этот раз стало известно, что в поездах играет российская поп-музыка.

Об этом рассказал на Facebook Иван Сорочан.

Мужчина спросил, можно ли дать инструкцию проводникам не включать русскую "попсу" в поездах.

"А можно ли какой-нибудь приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио русское радио и русскую попсу? А то в вагонах играют Тату и Ласковый май", - написал он.

По словам Сорочана, такие действия ведут к последствиям.

"А потом вы удивляетесь, почему вам пассажиры окна бьют, и об занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это действительно прямое следствие такого радио", - считает Иван.

Ответ Укрзализныци

В комментариях ответ Укрзализныци не заставил себя долго ждать.

"Нам очень жаль, что Вы столкнулись с таким обслуживанием в нашем поезде, искренне извиняемся за поведение наших работников. Напишите нам, пожалуйста, в личные уведомления детали Вашей поездки для дальнейшего рассмотрения вопроса", - написали в УЗ.

Как мы ранее писали, Укрзализныця представила двухэтажный поезд, как он выглядит, и что в нем есть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах
"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах