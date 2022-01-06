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Фірмовий поїзд Укрзалізниці рознесли в пух і прах пасажири: комфорт чи ошукування?

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Четвер 06 січня 2022 09:22
Фірмовий поїзд Укрзалізниці рознесли в пух і прах пасажири: комфорт чи ошукування? Фото: пасажири розкритикували поїзд від УЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця знову опинилася в центрі скандалу. Йдеться про заявлений фірмовий потяг 231/232 Дніпро - Івано-Франківськ.

Скарги на нього описали на сторінці Громадський контроль Укрзалізниці.

Фірмовість поїзда

Пасажири розповіли, що купили квиток в купейний вагон, але перед ними виявився плацкартний. Полиці там жорсткі і незручні, ні про який комфорт мови не йшло

"Коли ми підійшли до вагону - мені здалося, що це якась прикра помилка. Бо квиток був у купейний вагон, проте перед нами стояв плацкартний вагон. Як виявилося, цей склад практично повністю сформований з купейних вагонів виробництва ТВЗ 1992 року. У той час на цьому заводі тільки починали виробництво купейних вагонів, тому інтер'єр таких вагонів дуже схожий зі звичайним плацкартним вагоном. Такі ж короткі і жорсткі полки, як у плацкарти. Між полицею і стінкою навіть провалюється подушка. Тобто про якийсь підвищений комфорт не може бути й мови", - описав ситуацію пасажир.

Ціна квитка

Ціна квитка у фірмовий поїзд досить "кусається", вона становить 810 гривень за людину.

"Від Дніпра до Львова проїзд коштував 810 грн, тобто так само як в новенькому вагоні швидкісного поїзда Маріуполь - Рахів, і майже вдвічі дорожче комфортного Амендорф в поїзді Львів - Маріуполь (440 грн) і таких "фірмових" вагонів у складі поїзда було 6", - наголошується в повідомленні.

Вагони СВ

Комфортність вагона СВ залишала бажати кращого. Там не було вакуумного туалету, холодильника і СВЧ-печі, хоча його ціна становила 2000 гривень.

"Також неприємно здивував вагон СВ в цьому складі. При вартості близько 2000 грн ми очікували побачити новий СВ, або хоча б недавно відновлений СВ з біотуалетом, новими меблями, СВЧ-піччю і холодильником у провідника – однак побачили старий Аммендорф без вакуумного санвузла, холодильника і СВЧ-печі, хоча коштував він як новий люкс в поїзді Маріуполь-Рахів, хоча по комфорту він був як СВ поїзда Львів-Маріуполь за 900 грн", - описав СВ вагон пасажир.

Фірмовий поїзд Укрзалізниці рознесли в пух і прах пасажири: комфорт чи ошукування?

Фірмовий потяг УЗ розкритикували (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

Як ми раніше писали, Укрзалізницю зганьбили за російську попсу в поїздах.

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Укрзалізниця
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