Фіолетове "золото": продукт №1 для поліпшення пам'яті та запобігання старінню

Чим так корисна чорниця?

Чорниця є одним із найбагатших фруктів антиоксидантами, особливо антоціанами, які є сполуками, що відповідають за їх фіолетовий колір.

Антиоксиданти допомагають боротися з окислювальним стресом, процесом, який може пошкодити клітини та сприяти старінню та різноманітним нейродегенеративним захворюванням. Зменшуючи пошкодження клітин, чорниця може допомогти зберегти здоров’я мозку.

Кілька досліджень показали, що регулярне вживання чорниці може бути пов’язане з поліпшенням когнітивних функцій. Дослідження на тваринах і людях показують, що ці ягоди можуть допомогти покращити пам’ять і навчання.

Це пояснюється тим, що біологічно активні сполуки, присутні в чорниці, можуть позитивно впливати на зв’язок між нейронами та сприяти нейропластичності, тобто здатності мозку адаптуватися та змінюватися.

Старіння пов’язане з природним зниженням когнітивних функцій, але вживання чорниці може запропонувати захист від цього процесу. Дослідження показали, що дієта, багата чорницею, може бути пов’язана зі зниженням ризику розвитку таких захворювань, як хвороба Альцгеймера та деменція.

Протизапальні та антиоксидантні властивості чорниці допомагають захистити клітини мозку від пошкодження, пов’язаного з цими захворюваннями. Переваги настрою Окрім когнітивних переваг, чорниця також може позитивно впливати на настрій.

Деякі дослідження показують, що дієта, багата фруктами та овочами, включаючи чорницю, пов’язана з кращим психічним здоров’ям та емоційним благополуччям. Це може бути пов’язано з вмістом в них необхідних поживних речовин, які підтримують роботу мозку.