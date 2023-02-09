Фінський актор закрив бізнеси в РФ і продає в Гельсінкі борщ із пирогами, щоб допомогти Україні

50-річний актор і ведучий відкрив у Гельсінкі фуд-корти, де продають борщ та пироги, приготовані за українським рецептом. Певний відсоток із реалізації кожної страви Хаапасало спрямовує на благодійність для допомоги дітям з України, які постраждали від російської агресії.

Так, знаменитість зараз відкрив пекарню, запустив у столиці Фінляндії мережу хачапурних, а український вагончик-кафе запрацював на залізничному вокзалі Гельсінкі.

Вілле Хаапасало відкрив фуд-корт з українськими стравами у Гельсінкі (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

"Ласкаво просимо та скуштувати чудові українські смаколики, такі, як борщ (м'ясний чи овочевий) з папушком (10 євро) та солоні і солодкі пироги (3 євро)! Їжу готуємо ми, українці. А 2 євро з кожного супу та 0,50 євро з пирога підуть на благодійність на допомогу дітям в Україні, які цього потребують", - розповів Хаапасало у своєму Facebook.

Кіноактор почав займатися пекарською справою ще на початку пандемії коронавірусу, навесні 2020 року. Його хлібобулочний бізнес у Фінляндії став добре розвиватись.

Вілле Хаапасало поставив кіно "на паузу" і став пекарем (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

Цієї зими Вілле розпитав в українців, які приїхали до міста Пуумала, рецепти улюблених страв, і разом вони приготували цю смакоту. Так було вирішено відкрити новий український вагончик-кафе, пояснює знаменитість журналістам Yle.

"Вже за пів години до початку тут (перед залізничним вокзалом Гельсінкі, - Ред.) була черга", - каже він.

Черга до фуд-корту з українськими стравами (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

Страви викликали певний ажіотаж - надвечір було приготовлено понад 600 порцій борщу та трохи більше пирогів.

"Якщо буде попит, запустимо мережі. Я чув, що в деяких інших містах вже питали про подібне", - поділився думками Хаапасало.

Відео: Вілле Хаапасало продає борщ із пирогами в Гельсінкі, і частину грошей передає українським дітям