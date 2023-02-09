Финский актер закрыл бизнесы в РФ и продает в Хельсинки борщ с пирогами, чтобы помочь Украине

50-летний актер и ведущий открыл в Хельсинки фуд-корты, где продают борщ и пироги, приготовленные по украинскому рецепту. Определенный процент с реализации каждого блюда Хаапасало направляет на благотворительность для помощи детям из Украины, которые пострадали от российской агрессии.

Так, знаменитость в настоящее время открыл пекарню, запустил в столице Финляндии сеть хачапурных, а украинский вагончик-кафе заработал на железнодорожном вокзале Хельсинки.

Вилле Хаапасало открыл фуд-корт с украинскими блюдами в Хельсинки (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

"Добро пожаловать и попробовать замечательные украинские вкусности, такие, как борщ (мясной или овощной) с папушкой (10 евро) и соленые и сладкие пироги (3 евро)! Пищу готовим мы, украинцы. А 2 евро с каждого супа и 0,50 евро с пирога пойдут на благотворительность в помощь нуждающимся детям в Украине", - рассказал Хаапасало в своем Facebook.

Киноактер стал заниматься пекарским делом еще в начале пандемии коронавируса, весной 2020 года. Его хлебобулочный бизнес в Финляндии стал хорошо развиваться.

Вилле Хаапасало поставил кино "на паузу" и стал пекарем (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

Этой зимой Вилле расспросил у украинцев, которые приехали в город Пуумала, рецепты любимых блюд, и вместе они приготовили вкусности. Так было решено открыть новый украинский вагончик-кафе, объясняет знаменитость журналистам Yle.

"Уже за полчаса до начала здесь (перед железнодорожным вокзалом Хельсинки, - Ред.) была очередь", - говорит он.

Очередь к фуд-корту с украинскими блюдами (фото: facebook.com/villehaapasaloreal)

Блюда вызвали определенный ажиотаж - к вечеру было приготовлено более 600 порций борща и чуть больше пирогов.

"Если будет спрос, запустим сети. Я слышал, что в некоторых других городах уже спрашивали о подобном", - поделился мыслями Хаапасало.

Видео: Вилле Хаапасало продает борщ с пирогами в Хельсинки, и часть денег передает украинским детям