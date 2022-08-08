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Финансовые потери и проигрыши: знаки Зодиака, которых скоро ждет беда с деньгами

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Понедельник 08 августа 2022 06:30
Финансовые потери и проигрыши: знаки Зодиака, которых скоро ждет беда с деньгами Коллаж РБК-Украина: Гороскоп с 8 по 14 августа 2022
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 8 по 14 августа 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, которым следует быть крайне осторожными с деньгами, ведь им может сильно не подфартить в это время.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Овны на этой неделе почувствуют нехватку финансовых средств. Ни в коем случае не соблазняйтесь на авантюрные предложения. За помощью можете обратиться к влиятельным знакомым или к родителям. Но обращайтесь не с позиции, что вам все должны, а проявите должное уважение.

Рак

Раки, на этой неделе не вкладывайте деньги в банк и не заключайте договор на длительное страхование. Грозит потерей финансов. Но заключать сделки с иностранными партнерами будет чрезвычайно выгодно. Сейчас хороший период для решения любых юридических вопросов.

Козерог

Козерогам не стоит на этой неделе рисковать своими и чужими деньгами. Игра на бирже или в казино будет провальная. Но хорошо получится укрепить свое хобби дополнительными навыками и знаниями. Можно записаться на курсы вождения.

Читайте также полный прогноз на неделю для каждого знака Зодиака.

Кроме того мы писали, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными.

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