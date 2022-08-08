ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фінансові втрати та програші: знаки Зодіаку, яких скоро чекає біда з грошима

Новость на русском →
Понеділок 08 серпня 2022 06:30
Фінансові втрати та програші: знаки Зодіаку, яких скоро чекає біда з грошима Колаж РБК-Україна: Гороскоп з 8 по 14 серпня 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 8 по 14 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким слід бути вкрай обережними з грошима, адже їм може сильно не підфартити в цей час.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

Овни на цьому тижні відчують брак фінансових коштів. У жодному разі не спокушайтеся на авантюрні пропозиції. За допомогою можете звернутися до впливових знайомих або до батьків. Але звертайтеся не з позиції, що вам все винні, а проявіть належну повагу.

Рак

Раки, на цьому тижні не вкладайте гроші в банк і не укладайте договір на тривале страхування. Загрожує втратою фінансів. Але укладати угоди з іноземними партнерами буде надзвичайно вигідно. Зараз хороший період для розв'язання будь-яких юридичних питань.

Козеріг

Козерогам не варто на цьому тижні ризикувати своїми та чужими грошима. Гра на біржі або в казино буде провальна. Але добре вийде зміцнити своє хобі додатковими навичками та знаннями. Можна записатися на курси водіння.

Читайте також повний прогноз на тиждень для кожного знаку Зодіаку.

Крім того ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найзлішими і навіть небезпечними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя