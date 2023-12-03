12 фінансових помилок, які у жодному разі не можна допускати у стосунках

Фінанси є однією із ключових аспектів при формуванні міцних та надійних стосунків. Подружжю треба вміти знаходити спільне бачення на складання бюджету та витрати у сім'ї. Інакше постійні сварки через гроші призведуть до втрати довіри між партнерами і можуть навіть спровокувати розлучення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію банку Власний рахунок в Instagram.
"Люди часто уникають розмов про фінанси. Іноді це стосується навіть і близьких стосунків. Але дуже важливо чесно говорити про свої очікування та фінансові плани, щоб уникнути конфліктів у майбутньому", - пояснюють експерти.
Вони називають фінансові помилки, які не варто допускати у стосунках:
"Також дуже важливо хвалити один одного, підтримувати, виражати вдячність, поважати кордони вашого партнера та пам'ятати, що ви - одна команда", - додають фахівці.
Експерти також поділились корисними порадами, які допоможуть грамотно формувати сімейний бюджет.
Варто дотримуватись цих рекомендацій:
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