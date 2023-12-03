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12 финансовых ошибок, которые ни в коем случае нельзя допускать в отношениях

Какие финансовые ошибки не следует допускать в паре (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Финансы являются одним из ключевых аспектов при формировании крепких и надежных отношений. Супругам нужно уметь находить общее видение на составление бюджета и расходы в семье. Иначе постоянные ссоры из-за денег приведут к потере доверия между партнерами и могут даже спровоцировать развод.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию банк "Власний рахунок" в Instagram.

Какие финансовые ошибки нельзя допускать в отношениях

"Люди часто избегают разговоров о финансах. Иногда это касается даже близких отношений. Но очень важно честно говорить о своих ожиданиях и финансовых планах, чтобы избежать конфликтов в будущем", - объясняют эксперты.

Они называют финансовые ошибки, которые не следует допускать в отношениях:

  • не говорить о финансовом будущем и финансовых проблемах
  • не быть честным (иногда откровенно лгать) относительно долгов и кредитов
  • не иметь собственных сбережений
  • не иметь собственных финансовых целей
  • не обсуждать большие финансовые расходы
  • не быть откровенным о своих финансовых страхах и тревогах
  • не обсуждать, как вы хотите управлять бюджетом в паре
  • не говорить о ваших ожиданиях, когда речь идет об экономии
  • не интересоваться домашними финансами
  • не прописывать шаги достижения общей цели
  • не устанавливать цели и приоритеты
  • не праздновать маленькие или большие победы

"Также очень важно хвалить друг друга, поддерживать, выражать благодарность, уважать границы вашего партнера и помнить, что вы - одна команда", - добавляют специалисты.

4 полезных рекомендации для семейного бюджета

Эксперты поделились полезными советами, которые помогут грамотно формировать семейный бюджет.

Следует придерживаться этих рекомендаций:

  • ведите учет расходов - определите, какие у вас есть финансовые цели и посчитайте, сколько денег на них нужно. Составление бюджета поможет вам не сбиться с цели
  • развивайте финансовые привычки - носите на работу ланчбоксы, выжидайте 48 часов перед большой покупкой, формируйте списки перед походом в супермаркет
  • будьте командой - имейте общие финансовые цели и вместе идите к их реализации
  • делитесь с партнером своими желаниями - важно говорить о своих финансовых целях и вместе разрабатывать стратегию их достижения

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