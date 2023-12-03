12 финансовых ошибок, которые ни в коем случае нельзя допускать в отношениях

Финансы являются одним из ключевых аспектов при формировании крепких и надежных отношений. Супругам нужно уметь находить общее видение на составление бюджета и расходы в семье. Иначе постоянные ссоры из-за денег приведут к потере доверия между партнерами и могут даже спровоцировать развод.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию банк "Власний рахунок" в Instagram.
"Люди часто избегают разговоров о финансах. Иногда это касается даже близких отношений. Но очень важно честно говорить о своих ожиданиях и финансовых планах, чтобы избежать конфликтов в будущем", - объясняют эксперты.
Они называют финансовые ошибки, которые не следует допускать в отношениях:
"Также очень важно хвалить друг друга, поддерживать, выражать благодарность, уважать границы вашего партнера и помнить, что вы - одна команда", - добавляют специалисты.
Эксперты поделились полезными советами, которые помогут грамотно формировать семейный бюджет.
Следует придерживаться этих рекомендаций:
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