Финансовая и продуктовая помощь для переселенцев: куда обращаться и кто может получить

Материальная помощь от Норвежского совета по делам беженцев

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) начал регистрацию на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц. Денежная помощь будет направлена на удовлетворение базовых потребностей на протяжении трех месяцев.

Зарегистрироваться смогут все внутренне перемещенные лица независимо от текущего места пребывания, а также те, кто проживает в районах, которые пострадали от боевых действий.

Помощь будет предоставлена самым уязвимым категориям среди зарегистрированного населения, которое может претендовать на такую помощь.

Чтобы зарегистрироваться, нужно загрузить или воспользоваться мессенджером WhatsApp на своем смартфоне. Добавить номер 0 800 609 844. А потом отправить на него сообщение с текстом "NRC".

После этого в диалоговом окне появится сообщение с инструкциями, которых нужно придерживаться для успешной регистрации.

Если возникнут трудности во время регистрации или дополнительные вопросы по поводу условий и процесса регистрации, обратитесь к специалистам по номеру горячей линии: 0 800 302 007

Или по электронному адресу: ua.info@nrc.no

Продуктовая помощь украинцам от Красного Креста

Вынужденные переселенцы могут получить продуктовую помощь от Красного Креста Украина. Как рассказала глава Киевской городской организации Татьяна Гоенко, жители Киева могут получить специальные ваучеры на продукты питания. Их можно отоварить в сети "Сильпо" по всей территории Украины.

Кто имеет право на такие ваучеры

Люди с инвалидностью I группы (паспорт, идентификационный код, справка ВПО, справка о назначении группы инвалидности)

Семьи, где есть ребенок с инвалидностью до 18 лет (паспорт, справка ВПО, идентификационный код, свидетельства о рождении, справка о назначении группы инвалидности)

Семьи, в которых трое и больше детей до 16 лет (паспорт, справки ВПО, идентификационный код, свидетельства о рождении детей)

Семьи, где на воспитании и иждивении есть дети-сироты до 16 лет (паспорт, справка ВПО, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение об опекунстве)

Таким семьям положена помощь в размере 9 сертификатов (4500 гривен).

Люди с инвалидностью I группы получат 3 сертификата по 500 гривен (1500 гривен).

Если человек наберет продуктов на сумму в 510 гривен, то его попросят добавить 10 гривен к ваучеру на 500 гривен. Если же на 480 гривен – то сдачи 20 гривен не дадут.

Где можно получить ваучер

На Правом берегу Киева (Шевченковский, Печерский, Подольский, Голосеевский, Оболонский, Соломенский, Святошинский районы) – каждую среду и пятницу по улице Владимирская, 51 Б (Vcentri Hub), рядом метро Театральная.

На Левом берегу Киева: улица Миропольская, 19, рядом с метро Черниговская – каждый вторник.

Время выдачи: с 10:00 до 16:00, в порядке живой очереди. Контактный телефон: 0 800 332 656