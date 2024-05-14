Економічна тиранія: що таке фінансове насильство і як його розпізнати
Насильство - це протиправні дії однієї людини проти іншої, з застосуванням сили, погроз та тиску. Попри стереотипи, насилля буває не лише фізичне - а й сексуальне, психологічне і навіть економічне, або ж фінансове.
Про ознаки фінансового насилля і його шкоду для психологічного здоров'я розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Telegram-канал "Психологічна підтримка", сайт "Розірви коло".
Що таке фінансове насильство
Фінансове або ж економічне насильство - це одна з форм домашнього насильства. Такий вид насилля характеризується повним контролем бюджету родини, обмеженням доступу до фінансів або відсторонення жертви від прийняття будь-яких фінансових рішень.
Економічне насилля можна вважати й тактикою для посилення контролю кривдника над постраждалими.Адже через те, що жертви залишаються без фінансових можливостей для існування, їм важко розірвати аб'юзивні стосунки.
Такий вид насилля може трапитися будь-коли з будь-ким незалежно від того, чи це лише початок стосунків, чи тривалий шлюб.
Ознаки фінансово насильства
До ознак економічного насильства належать:
- Контроль доходів: моніторинг власних доходів жертви, заборона працювати або навчатися, вимога віддавати кривднику дохід, обмеження доступу до власних чи спільних доходів, гнів через будь-які витрати.
- Створення боргів: примус до відповідальності за спільні борги, або примусове створення боргів на жертву.
- Фінансове зловживання: використання грошей як способу приниження або покарання - відмова у грошах на необхідне, псування майна, перешкоджання в доступі до майна, житла або їжі.
- Шантажування: загрози позбавлення економічної підтримки, примус до жебрацтва, проституції або крадіжок.
Наслідки для психіки від економічного насильства
Економічне насилля, як і інші види аб'юзу, має негативні наслідки для психіки, а саме:
- погіршення самооцінки: постраждалі можуть відчувати розчарування у собі і власних силах без відсутності власних фінансів;
- ізоляція від соціуму: жертва може бути обмеженою в спілкуванні або ж уникати контакту з родиною та друзями через почуття сорому;
- поява тривоги та розвиток депресії: постійний страх через фінансову нестабільність і супутній стрес сприяють виникненню розладів;
- ПТСР: фінансове насильство через психологічний тиск може призвести до посттравматичного стресового розладу.
Допомога у разі економічного насильства
Для виходу з економічного насилля насамперед можна спробувати наступне.
- Налагодити стосунки з оточенням: це допоможе уникнути соціальної ізоляції. Проте важливо, щоб коло спілкування було незалежне від кривдника.
- Відновити свої фінансові накопичення: намагайтесь заощадити, зберігаючи кошти на окремому рахунку або у близького друга. В критичному випадку можна позичити невелику суму, яку ви зможете згодом повернути, у друзів чи родичів.
- Знайти спосіб заробітку: можна спробувати знайти роботу віддалено, якщо є заборона працювати. Це допоможе мати свої кошти. У разі втрати кваліфікації можна спробувати такий варіант, як навчальні курси.
- Зробити копії документів та мати оригінали: надалі це знадобиться при зверненні за правовою допомогою.
Проте, якщо немає впевненості в тому, що ви зможете розв'язати самостійно ситуацію, не нехтуйте допомогою.
Наприклад, ви можете зателефонувати на національну гарячу лінію з попередження домашньому насильству за номером 116-123 та 0-800-500-335 або ж на урядову гарячу лінію за номером 15-47.
Крім того, можна звернутися до шелтерів або кризових центрів, де можна отримати речі першої потреби, психологічну та правову допомогу.
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