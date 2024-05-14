Економическая тирания: что такое финансовое насилие и как его распознать
Насилие - это противоправные действия одного человека против другого, с применением силы, угроз и давления. Несмотря на стереотипы, насилие бывает не только физическое - но и сексуальное, психологическое и даже экономическое или финансовое.
О признаках финансового насилия и его вреде для психологического здоровья рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала:Telegram-канал "Психологічна підтримка", сайт "Розірви коло".
Что такое финансовое насилие
Финансовое или экономическое насилие - это одна из форм домашнего насилия. Такой вид насилия характеризуется полным контролем бюджета семьи, ограничением доступа к финансам или отстранением жертвы от принятия любых финансовых решений.
Экономическое насилие можно считать и тактикой для усиления контроля обидчика над пострадавшими. Ведь из-за того, что жертвы остаются без финансовых возможностей к существованию, им тяжело разорвать абьюзивные отношения.
Такой вид насилия может случиться никогда с кем бы то ни было независимо от того, это только начало отношений, или длительный брак.
Признаки финансового насилия
К признакам экономического насилия относятся:
- Контроль доходов: мониторинг собственных доходов жертвы, запрет на работу или обучение, требование отдавать обидчику доход, ограничение доступа к собственным или общим доходам, гнев из-за любых расходов.
- Создание долгов: принуждение к ответственности за общие долги или принудительное создание долгов на жертву.
- Финансовое злоупотребление: использование денег как способа унижения или наказания - отказ в деньгах на необходимое, порча имущества, препятствование в доступе к имуществу, жилью или пище.
- Шантажирование: угрозы лишения экономической поддержки, принуждение к нищенству, проституции или воровству.
Последствия для психики от экономического насилия
Экономическое насилие, как и другие виды абьюза, имеет негативные последствия для психики, а именно:
- ухудшение самооценки: пострадавшие могут испытывать разочарование в себе и в собственных силах без отсутствия собственных финансов;
- изоляция от социума: жертва может быть ограничена в общении или избегать контакта с семьей и друзьями из-за чувства стыда;
- появление тревоги и развитие депрессии: постоянный страх из-за финансовой нестабильности и сопутствующего стресса способствуют возникновению расстройств;
- ПТСР: финансовое насилие из-за психологического давления может привести к посттравматическому стрессовому расстройству.
Помощь в случае экономического насилия
Для выхода из экономического насилия, прежде всего, можно попробовать следующее.
- Наладить отношения с окружающими: это поможет избежать социальной изоляции. Однако важно, чтобы круг общения был независим от обидчика.
- Восстановить свои финансовые накопления: старайтесь сэкономить, сохраняя средства на отдельном счете или у близкого друга. В критическом случае можно одолжить небольшую сумму, которую вы сможете впоследствии вернуть, у друзей или родственников.
- Найти способ заработка: можно попытаться найти работу удаленно, если есть запрет работать. Это поможет иметь свои деньги. При потере квалификации можно попробовать такой вариант, как учебные курсы.
- Сделать копии документов и иметь оригиналы: в дальнейшем это потребуется при обращении за правовой помощью.
Однако, если нет уверенности в том, что вы сможете решить самостоятельно ситуацию, не пренебрегайте помощью.
Например, вы можете позвонить на национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия по номерам 116-123 и 0-800-500-335 или на правительственную горячую линию по номеру 15-47.
Кроме того, можно обратиться к шелтерам или кризисным центрам, где можно получить вещи первой потребности, психологическую и правовую помощь.
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