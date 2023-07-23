Фінансист пояснила, як українцям найкраще зберігати заощадження

У багатьох українців часто виникає питання, де найкраще зберігати заощадження під час війни, аби гроші не втратили своєї цінності. Інвестувати зараз ризиковано, втім тримати кошти вдома - теж не вихід.

Тримати готівку вдома

Це найнеефективніший спосіб зберігати заощадження, бо так ваші гроші буквально з'їдає інфляція. Втім багато українців йдуть на цей крок, бо їм спокійніше під час війни мати гроші у вільному доступі.

Депозит

Українські банки зараз надають ставки від 0,01% у Приватбанку до 4% у Сенс Банку. Також велике значення має те, яку суму та у якій валюті ви кладете гроші у банк.

Валютні ОВДП

Купуючи облігації, ви даєте гроші в борг державі і за це заробляєте відсотки. Дохідність тут до 4,5% річних у доларах. Завдяки тому, що доходи тут звільняються від податків, ви отримаєте точно більше, ніж поклавши долари на депозит.

Єврооблігації

Це також валютні облігації, але держава їх продає на міжнародному ринку і купують їх іноземні інвестори. Це більш ризикові облігації, але вони дають можливість заробити більшу дохідність.

"Коли почалася війна, іноземні інвестори стали масово продавати єврооблігації через невпевненість, що Україна зможе їх погасити. Через це ціни на них дуже впали. Зараз такі облігації можна купити через брокера за 20% від їхньої ціни. Але відразу треба купити 100 штук. Тобто ви платите 20 тис. доларів і розраховуєте отримати повну вартість за них - 100 тис. доларів", - пояснює Рудевіч.

При цьому вона наголошує, що є ризики, що держава буде розраховуватись невчасно або не в повному обсязі.

"Кращий варіант - інвестувати, маючи фінансовий план", - додає експерт.