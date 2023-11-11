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Фінансист поділилася антикризовою стратегією, яка допоможе зберегти гроші

Як зберегти гроші в кризу (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Війна спричинила дуже непередбачувану ситуацію у фінансовій сфері в Україні. Тому, щоб українцям не втратити свої заощадження, а ще краще збільшити накопичення - варто скористатися антикризовою стратегією.

Що робити, аби зберегти гроші під час кризи, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням сторінку фінансиста Наталію Рудевіч в Instagram.

Антикризова стратегія від фінансиста

"Не всі ще досі зрозуміли, але головний захист грошей у кризу - це диверсифікація. Це інвестування в різні активи. Чим більше активів, тим більше шансів зловити гарний прибуток. Диверсифікація підходить абсолютно кожному. Знайти відповідні місця для вкладу можна і для тисячі доларів, і для мільйона", - говорить експерт.

Вона наголошує, що є три складові гарантованого доходу в інвестиціях - час, дисципліна і диверсифікація. Інвестувати треба довгостроково. Потрібно протягом довгого часу вкладати поступово.

"І тут на допомогу прийде дисципліна - важлива регулярність. Кожного місяця поповнюйте інвестиційний рахунок, кожного місяця купуйте валюту", - пояснює фінансист.

За її словами, ключовим є диверсифікація - інвестиції в різні активи: акції, облігації, золото, криптовалюту.

"Вибирайте різних посередників - банки, брокери, міжнародна страхова компанія, криптобіржі. Виконуючи ці три умови - ви точно створите свій капітал", - каже Рудевіч.

Фінансист наголошує, що диверсифікація - найважливіша умова для фінансування. Вона забезпечує зниження ризиків та систематизує прибутки. 

"Якщо рівномірно вкладати у різні активи, то падіння прибутку в одному сегменті, компенсується зростанням прибутку в іншому", - говорить експерт.

Як створити капітал

"Багато з нас хочуть отримувати пасивний дохід. Але цьому має передувати створення капіталу. Спершу, коли ми його формуємо, то усі зароблені відсотки треба не забирати, а реінвестувати - залишати, щоб капітал зростав швидше", - каже фінансист.

Коли уже є сформований капітал, то можна використовувати його для отримання пасивного доходу. 

"Тут головне завдання - зберегти капітал, тому ризик має бути мінімальний. Підійдуть облігації умовно із дохідністю 5% річних. Тому ключова ідея в тому, щоб розпочати інвестувати сьогодні - із невеликих сум, але регулярно", - каже Рудевіч.

 

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