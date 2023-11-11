Финансист поделилась антикризисной стратегией, которая поможет сберечь деньги

Антикризисная стратегия от финансиста

"Не все еще поняли, но главная защита денег в кризис - это диверсификация. Это инвестирование в разные активы. Чем больше активов, тем больше шансов поймать хорошую прибыль. Диверсификация подходит абсолютно каждому. Найти подходящие места для вклада можно и для тысячи долларов, и для миллиона", - говорит эксперт.

Она отмечает, что есть три составляющие гарантированного дохода в инвестициях - время, дисциплина и диверсификация. Инвестировать нужно долгосрочно. Нужно долгое время вкладывать постепенно.

"И здесь на помощь придет дисциплина - важная регулярность. Каждый месяц пополняйте инвестиционный счет, каждый месяц покупайте валюту", - объясняет финансист.

По ее словам, ключевой является диверсификация - инвестиции в различные активы: акции, облигации, золото, криптовалюту.

"Выбирайте разных посредников - банки, брокеры, международная страховая компания, криптобиржи. Выполняя эти три условия - вы точно создадите свой капитал", - говорит Рудевич.

Финансист отмечает, что диверсификация - важнейшее условие для финансирования. Она обеспечивает понижение рисков и систематизирует доходы.

"Если равномерно вкладывать в разные активы, то падение прибыли в одном сегменте, компенсируется ростом прибыли в другом", - говорит эксперт.

Как создать капитал

"Многие из нас хотят получать пассивный доход. Но этому должно предшествовать создание капитала. Сначала, когда мы его формируем, все заработанные проценты нужно не забирать, а реинвестировать - оставлять, чтобы капитал рос быстрее", - говорит финансист.

Когда уже сформирован капитал, то можно использовать его для получения пассивного дохода.

"Здесь главная задача - сохранить капитал, поэтому риск должен быть минимален. Подойдут облигации условно с доходностью 5% годовых. Поэтому ключевая идея в том, чтобы начать инвестировать сегодня - с небольших сумм, но регулярно", - говорит Рудевич.