Фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ: що відомо

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - лаконічно написав Гоц.

Також він опублікував перші фото у військовій формі. На кількох із них він позує зі своєю дружиною Вікторією, яка є піарницею колективу.



Павло Гоц поповнив лави ЗСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Жодних подробиць, чому він прийняв таке рішення і де служитиме, артист поки що не розкривав.



Артист із дружиною (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Як відреагували в мережі

Фоловери музиканта тут же почали коментувати його публікацію:

"Як шкода, що такі талановиті люди повинні одягати форму і воювати замість того, щоб творити чудові пісні"

"Повага, любов і вдячність"

"Вірний шлях"

"Поважаю! Бажаю вірних побратимів і легкого шляху"

"Оце комусь пощастить із тобою служити"

"Все буде добре, бережи себе"

"Пишаємося".



Павло Гоц мобілізувався до ЗСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Що відомо про гурт Nazva

Nazva - галицько-донбаський український музичний гурт, створений 2019 року Павлом Гоцом (м. Львів) і Ярославом Яровенком (м. Горлівка).

Стиль своєї музики вони характеризують як "альтернативний етно-арт хаос". При створенні пісень використовують контрабас, альт, клавіші та флор-томе.

Починали свій творчий шлях як музичний театр, створюючи вистави про розстріляне відродження та саундтреки до художніх виставок.

У 2023 році їхній трек "Сігеле-Мігеле" був топ-1 в українському Shazam і налічував понад 7 мільйонів прослуховувань на платформах.

Фіналісти українського Нацвідбору на Євробачення-2024. 3 лютого 2024 року з піснею SLAVIC ENGLISH виступили у фіналі, посівши 11-те місце.



Гурт Nazva (фото: instagram.com/pavlo_gots)