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Финалист Нацотбора на Евровидение присоединился к ВСУ: что известно

Павел Гоц (фото: instagram.com/pavlo_gots)
Автор: Катерина Собкова

Участник группы Nazva Павел Гоц, которая в 2024 году принимала участие в Национальном отборе на Евровидение, принял решение пойти служить в ВСУ.

Соответствующую новость певец сообщил в своем Instagram, а РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.

"Снят с военного учета. Основание: военнослужащий ", - лаконично написал Гоц.

Также он опубликовал первые фото в военной форме. На нескольких из них он позирует со своей супругой Викторией, которая является пиарщицей коллектива.

Павел Гоц пополнил ряды ВСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Никаких подробностей, почему он принял такое решение и где будет служить, артист пока не раскрывал.

Артист с женой (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Как отреагировали в сети

Фолловеры музыканта тут же принялись комментировать его публикацию:

  • "Как жаль, что такие талантливые люди должны одевать форму и воевать вместо того, чтобы творить чудесные песни"
  • "Уважение, любовь и благодарность"
  • "Верный путь"
  • "Уважаю! Желаю верных побратимов и легкого пути"
  • "Вот это кому-то повезет с тобой служить"
  • "Все будет хорошо, береги себя"
  • "Гордимся".


Павел Гоц мобилизовался в ВСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Что известно про группу Nazva

Nazva - галицко-донбасская украинская музыкальная группа, созданная в 2019 году Павлом Гоцом (г. Львов) и Ярославом Яровенко (г. Горловка).

Стиль своей музыки они характеризуют как "альтернативный этно-арт хаос". При создании песен используют контрабас, альт, клавиши и флор-томе.

Начинали свой творческий путь как музыкальный театр, создавая представления о расстрелянном возрождении и саундтреках к художественным выставкам.

В 2023 году их трек "Сигеле-Мигеле" был топ-1 в украинском Shazam и насчитывал более 7 миллионов прослушиваний на платформах.

Финалисты украинского Нацотбора на Евровидение-2024. 3 февраля 2024 года с песней SLAVIC ENGLISH выступили в финале, заняв 11-е место.

Группа Nazva (фото: instagram.com/pavlo_gots)

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