Финалист Нацотбора на Евровидение присоединился к ВСУ: что известно

Участник группы Nazva Павел Гоц, которая в 2024 году принимала участие в Национальном отборе на Евровидение, принял решение пойти служить в ВСУ.
Соответствующую новость певец сообщил в своем Instagram, а РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.
"Снят с военного учета. Основание: военнослужащий ", - лаконично написал Гоц.
Также он опубликовал первые фото в военной форме. На нескольких из них он позирует со своей супругой Викторией, которая является пиарщицей коллектива.
Павел Гоц пополнил ряды ВСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)
Никаких подробностей, почему он принял такое решение и где будет служить, артист пока не раскрывал.
Артист с женой (фото: instagram.com/pavlo_gots)
Фолловеры музыканта тут же принялись комментировать его публикацию:
Павел Гоц мобилизовался в ВСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)
Nazva - галицко-донбасская украинская музыкальная группа, созданная в 2019 году Павлом Гоцом (г. Львов) и Ярославом Яровенко (г. Горловка).
Стиль своей музыки они характеризуют как "альтернативный этно-арт хаос". При создании песен используют контрабас, альт, клавиши и флор-томе.
Начинали свой творческий путь как музыкальный театр, создавая представления о расстрелянном возрождении и саундтреках к художественным выставкам.
В 2023 году их трек "Сигеле-Мигеле" был топ-1 в украинском Shazam и насчитывал более 7 миллионов прослушиваний на платформах.
Финалисты украинского Нацотбора на Евровидение-2024. 3 февраля 2024 года с песней SLAVIC ENGLISH выступили в финале, заняв 11-е место.
Группа Nazva (фото: instagram.com/pavlo_gots)