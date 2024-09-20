Фільми, від яких стає тепло на душі. 5 старих голлівудських стрічок з неймовірним вайбом

"Чародійка"

Стрічка з неймовірною Ніколь Кідман отримала дуже легкий сюжет, але ви навряд чи будете розчаровані. Річ у тому, що цей фільм змусить вас на мить забути про все погане й повірити в дива та те, що добро і справжнє кохання дійсно існують.

"Вам лист"

Фільм з Томом Генксом неймовірно щемливий, але його важко назвати типовим ромкомом. Історія про кохання подарує вам приємні емоції та налаштує на осінній вайб романтики. Стрічка точно варта вашої уваги.

"Несплячі в Сієтлі"

У цьому фільмі головні ролі зіграли ті ж актори, що й в стрічці "Вам лист". Але це не робить його нецікавим, адже сюжет зовсім інший. Щемлива історія про чоловіка, який втрачає дружину й намагається жити далі, доведе, що ніколи не варто піддаватися зневірі.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Романтична комедія розповість про чоловіка та жінку, яких доля намагалася звести буквально роками. Втім, їхня історія виявиться дуже цікавою та несподіваною. Після таких фільмів важко дивитися на світ без віри в дива.



"Привид"

А ця стрічка змусить плакати й сміятися. В центрі сюжету чоловік, який гине на очах у коханої. Але він настільки її любить, що не може відійти в інший світ, поки не знатиме, що його обраниці нічого не загрожує.