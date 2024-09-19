5 нових міні-серіалів, які хочеться додивитися до кінця. Ви будете в захваті

Міні-серіали - справжня знахідка для поціновувачів цікавих й крутих історій. Усього за день або два можна з головою поринути в сюжет, а потім ще довго насолоджуватися приємним "посмаком". І цього року вийшло вже чимало історій, які точно варто подивитися.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових серіалів, які можна подивитися за вечір.

"Чудова пара"

Серіал з Ніколь Кідман та Лієвом Шрайбером захопить вас та змусить не відриватися від екрана аж до самого фіналу. Сюжет цікавий та несподіваний - напередодні весілля стається загадкова смерть, після якої всі гості стають підозрюваними. Вгадати, хто ж вбивця, дуже важко.

"Справжня любов"

Драматичний серіал розповість про компанію літніх людей, які вигадали дуже незвичайний план. Друзі хочуть не просто красиво піти з цього життя, а ще й відзначитися несподіваною авантюрою. Історія змусить багато про що замислитися й точно залишить цікавий "посмак".

"Земля жінок"

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія приємно вразила появою у новому міні-серіалі. В ньому ви побачите історію жінки, яка мусить втікати з країни разом з матір'ю та власною донькою. Усе через чоловіка, який раптово зникає на тлі проблем й кидає її у найважчий момент.

"Презумпція невинуватості"

Юридичний серіал розповість про прокурора, який заводить службовий роман. І це повністю змінює його життя, але не на краще. Брехня та інтриги заженуть зрадника у глухий кут, вибратися з якого дуже важко.

"Родина Кліпперсів"

Спортивна "документалка" розповість про серйозний скандал, який розгорнувся навколо власника "Лос-Анджелес Кліпперс" через расистські висловлювання. Історія дуже повчальна та цікава, а неперевершена гра акторів робить серіал ще крутішим.