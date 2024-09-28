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Фільми з неочікуваним фіналом. 5 кінострічок, які вам надовго запам'ятаються

Що подивитися з друзями (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фільми не завжди мають закінчуватися хепі-ендом. І несподівані фінали здатні справити набагато цікавіше враження, аніж просте "і жили вони довго й щасливо". До того ж подібні стрічки допомагають розвинути фантазію, подумати й просто круто провести час.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 фільмів з несподіваним фіналом, які варто подивитися хоча б раз у житті.

"Таємне вікно"

Атмосферний та дуже цікавий фільм розповість про письменника. Чоловік важко переживає розлучення, а потім на його порозі з'являється загадковий незнайомець. І тоді письменник має розплутати павутину таємниць, яка врешті-решт призведе до дуже неочікуваного фіналу.

 

"Я думаю з усім цим покінчити"

А цей фільм розповість про жінку, яка хоче розірвати стосунки з обранцем, а той везе її знайомитися з батьками. І все стає дуже дивним, історія отримує несподівані події, які важко розгадати аж до самого кінця. 

 

"Передчуття"

Драма розповість про чоловіка та жінку, які живуть у коханні. І все змінює дуже реалістичний сон. Дружина бачить загибель коханого й намагається зробити так, аби нічне жахіття не перетворилося на реальність. Що буде далі - дивіться самі.

 

"Острів проклятих"

Цей фільм точно залишить неймовірний "посмак". Спочатку ви побачите впевненого у собі чоловіка, який хоче  розкрити злочин. А те, що станеться з ним потім - вас сильно вразить. Не дарма цю стрічку називають однією з тих, якою Леонардо Ді Капріо (він зіграв головного героя) може пишатися.

 

"Минулої ночі в Сохо"

Фантастичний фільм розповість про молоду дизайнерку, яка раптово потрапляє у минуле. Спочатку ця пригода здається їй дуже веселою та цікавою. Але потім з'ясовується, що все може закінчитися дуже погано.

 

До слова, раніше ми називали 5 фільмів жахів про прибульців.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які серіали засновано на реальних подіях.

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