Фільми з неочікуваним фіналом. 5 кінострічок, які вам надовго запам'ятаються

"Таємне вікно"

Атмосферний та дуже цікавий фільм розповість про письменника. Чоловік важко переживає розлучення, а потім на його порозі з'являється загадковий незнайомець. І тоді письменник має розплутати павутину таємниць, яка врешті-решт призведе до дуже неочікуваного фіналу.

"Я думаю з усім цим покінчити"

А цей фільм розповість про жінку, яка хоче розірвати стосунки з обранцем, а той везе її знайомитися з батьками. І все стає дуже дивним, історія отримує несподівані події, які важко розгадати аж до самого кінця.

"Передчуття"

Драма розповість про чоловіка та жінку, які живуть у коханні. І все змінює дуже реалістичний сон. Дружина бачить загибель коханого й намагається зробити так, аби нічне жахіття не перетворилося на реальність. Що буде далі - дивіться самі.

"Острів проклятих"

Цей фільм точно залишить неймовірний "посмак". Спочатку ви побачите впевненого у собі чоловіка, який хоче розкрити злочин. А те, що станеться з ним потім - вас сильно вразить. Не дарма цю стрічку називають однією з тих, якою Леонардо Ді Капріо (він зіграв головного героя) може пишатися.

"Минулої ночі в Сохо"

Фантастичний фільм розповість про молоду дизайнерку, яка раптово потрапляє у минуле. Спочатку ця пригода здається їй дуже веселою та цікавою. Але потім з'ясовується, що все може закінчитися дуже погано.