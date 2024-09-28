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Фильмы с неожиданным финалом. 5 кинолент, которые вам надолго запомнятся

Что посмотреть с друзьями (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фильмы не всегда должны заканчиваться хеппи-эндом. И неожиданные финалы способны произвести гораздо более интересное впечатление, чем простое "и жили они долго и счастливо". К тому же подобные ленты помогают развить фантазию, подумать и просто круто провести время.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 фильмов с неожиданным финалом, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

"Тайное окно"

Атмосферный и интересный фильм расскажет о писателе. Мужчина тяжело переживает развод, а затем на его пороге появляется загадочный незнакомец. И тогда писатель должен распутать паутину тайн, которая, в конце концов, приведет к очень неожиданному финалу.

 

"Я думаю со всем этим покончить"

А этот фильм расскажет о женщине, которая хочет разорвать отношения с избранником, а тот везет ее знакомиться с родителями. И все становится очень странным, история получает неожиданные события, которые трудно разгадать до самого конца.

 

"Предчувствие"

Драма расскажет о муже и жене, живущих в любви. И все изменит очень реалистичный сон. Женщина видит гибель любимого и пытается сделать так, чтобы ночной кошмар не превратился в реальность. Что будет дальше - смотрите сами.

 

"Остров проклятых"

Этот фильм точно оставит невероятное "послевкусие". Сначала вы увидите уверенного в себе мужчину, желающего раскрыть преступление. А то, что произойдет с ним потом - вас сильно поразит. Не зря эту ленту называют одной из тех, которой Леонардо Ди Каприо (он сыграл главного героя) может гордиться.

 

"Прошлой ночью в Сохо"

Фантастический фильм расскажет о молодой девушке-дизайнере, внезапно попадающей в прошлое. Сначала это происшествие кажется ей очень веселым и интересным. Но потом выясняется, что все может закончиться очень плохо.

 

К слову, раньше мы называли 5 фильмов ужасов о пришельцах.

Кроме того, недавно стало известно, какие сериалы основаны на реальных событиях.

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