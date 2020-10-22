Как в фильме ужасов: в Киеве оборвался лифт с человеком внутри

В Киеве оборвался лифт, в котором находился человек. ЧП произошло на Левобережной, по адресу Митрополита Шептицкого, 24В. У лифта оборвался трос и он начал падать. К счастью, спасательные службы прибыли вовремя и пассажира удалось спасти. Об этом информируют на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что в кабине сработали тормозные колодки.

Местные жители говорят, что уже давно просили заменить лифт, так как он находился в аварийном состоянии.

В Киеве оборвался лифт с человеком внутри

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент в столице за последнее время. Так, в Киеве оборвался лифт, где ехали врачи из скорой помощи. Трагедия чуть не случилась в Днепровском районе Киева, куда медики прибыли на телефонный вызов.

Также мы писали о том, что в Киеве появился "лифт из фильма ужасов", который решил пожить своей жизнью. Подъемник начал движение с открытой дверью, когда к нему приближался человек. Еще секунда, и могло бы случиться непоправимое.