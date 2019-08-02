Стало известно, сколько зарабатывают украинские звезды

Алан Бадоев (фото: пресс-служба)

Алан Бадоев рассказал, сколько зарабатывают звезды украинского шоу-бизнеса

Украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о годовых гонорарах артистов уровня Макса Барских и TAYANNA.

По его словам, крутой украинский певец или певица за год имеют довольно приличную сумму.

"В целом любой топовый артист, каким является Макс Барских, зарабатывает около трех миллионов долларов за год. TAYANNA зарабатывает около трехсот тысяч долларов", - сказал Бадоев в интервью блогеру Андрею Остапчуку.

При этом, говорит режиссер, все деньги, зарабатываемые артистом, всегда находятся в обороте.

Также Бадоев выразил уверенность, что в ближайшем будущем украинские артисты будут зарабатывать намного больше.

"Будет еще круче, нужно только время", - сказал Алан и добавил, что сам он никогда "не настроен на быстрый заработок" и "в него не верит".

Алан Бадоев (фото: пресс-служба)

Бадоев также рассказал и о своих гонорарах.

"На самом деле нет такой конкретики в цене моего гонорара. Есть конкретика в том, очень сильно я хочу сделать именно эту песню, в которой будет синергия творчества и клип пойдёт в мой шоу-рил, или музыка находится вне моего вкусового ощущения, и клиент просто получит творческую и крутую работу. Бывают такие случаи, когда я вообще отказываюсь от гонорара. Это происходит, когда я понимаю, что у людей нет пока денег, чтобы оплатить мой гонорар, но при этом я хочу поддержать их и создать с ними что-то стоящее. В таком случае это инвестиция моего таланта в талант других людей для того, чтобы у них появился шанс на выживание. А лимит бюджета моих работ неограничен. Были клипы с бюджетом в двести тысяч долларов, не так давно в триста шестьдесят тысяч, был большой музыкальный фильм из 9 новелл за более чем три миллиона долларов. Обычно, когда ко мне приходят люди, они готовы платить достаточно много за то, чтобы была создана конкретная идея, которая работает", - отметил режиссер.

Ранее эксперт рассказал о гонорарах украинских артистов во время новогодних корпоративов.