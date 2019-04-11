Фильм "Сквот32": смотреть онлайн трейлер

"Сквот32" - история о талантливых молодых мечтателях. Они развиваются в современной культуре, ищут свой творческий путь, но не хотят забывать и о ценностях прошлого.

Сквот32 - трейлер фильма (YouTube/planetakino)

Сюжет

Действие разворачивается в заброшенном киевском доме. Легально в нем проживает только один человек - 80-летняя Фаина. Только из-за нее здание еще не снесено застройщиками.

Остальные жильцы сквота - представители уличной культуры. Стены дома разукрашены граффити, в его помещениях проходят рэп-баттлы, тусовки танцоров и музыкантов. Здесь искусство не имеет границ для самовыражения.

Кадр из фильма (facebook.com/pg/Squat32film)

Главная героиня Лиза работает фотографом в паспортном сервисе. Девушка совершенно случайно попадает в Сквот, после чего ее жизнь меняется безвозвратно. Она вдохновляется энергией и атмосферой необычного места, ее взгляд на мир расширяется и открывает новые возможности.

Актерский состав

Режиссером фильма "Сквот32" выступил Александр Лидаговский. Роль Лизы исполнила украинская актриса Анна Адамович ("Незламна", "Купи меня").

Сквотеров сыграли реальные представители современной уличной культуры. Среди них - Александр Богачук, известный как Bboy Drud - победитель брейкданс фестивалей мирового уровня. Еще одну роль в фильме исполнил Вячеслав Семенченко (MC Fame), работавший ранее со многими звездами шоу-бизнеса.

Кадр из фильма (facebook.com/pg/Squat32film)

"Сквоттинг" распространен во всем мире. Во многих городах заброшенные дома стают нелегальными общежитиями или центрами молодежной культуры. Самый известный сквот расположен в Каракасе в "Башне Давида".

Подобные киношному "Сквоту32" креативные пространства существуют в Киеве, Лондоне, Милане.

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