Фільм "Сквот32": дивитися онлайн трейлер

"Сквот32" - історія про талановитих молодих мрійників. Вони розвиваються в сучасній культурі, шукають свій творчий шлях, але не хочуть забувати і про цінності минулого.

Сквот32 - трейлер фільму (YouTube / planetakino)

Сюжет

Дія розгортається в покинутому київському будинку. Легально в ньому проживає лише одна людина - 80-річна Фаїна. Тільки через неї будівлю ще не знесено забудовниками.

Решта мешканців сквоту - представники вуличної культури. Стіни будинку оздоблені графіті, в його приміщеннях проходять реп-баттли, тусовки танцюристів і музикантів. Тут мистецтво не має кордонів для самовираження.

Кадр з фільму (facebook.com/pg/Squat32film)

Головна героїня Ліза працює фотографом в паспортному сервісі. Дівчина зовсім випадково потрапляє до сквоту, після чого її життя змінюється безповоротно. Вона надихається енергією і атмосферою незвичайного місця, її погляд на світ розширюється і відкриває нові можливості.

Акторський склад

Режисером фільму "Сквот32" виступив Олександр Лідаговський. Роль Лізи виконала українська актриса Анна Адамович ("Незламна", "Купи мене").

Сквотерів зіграли реальні представники сучасної вуличної культури. Серед них - Олександр Богачук, відомий як Bboy Drud - переможець брейкданс фестивалів світового рівня. Ще одну роль у фільмі виконав В'ячеслав Семенченко (MC Fame), який працював раніше з багатьма зірками шоу-бізнесу.

Кадр з фільму (facebook.com/pg/Squat32film)

"Сквотінг" поширений у всьому світі. У багатьох містах покинуті будинки стають нелегальними гуртожитками або центрами молодіжної культури. Найвідоміший сквот розташований в Каракасі у "Вежі Давида".

Подібні кіношному "Сквоту32" креативні простори існують в Києві, Лондоні, Мілані.

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