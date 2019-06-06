Фильм "Рокетмен": смотреть онлайн трейлер

Фэнтези-мюзикл "Рокетмен" - это история жизни легендарного британского музыканта Элтона Джона. Трейлер фильма, исполнители главных ролей и интересные факты о премьере - у нас на Styler.

Рокетмен - официальный трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Сюжет

Реджинальд Дуайт в юности был очень застенчивым и мог только мечтать о мировой популярности. Парень учился играть на пианино, потом начал сочинять песни, но сделать шаг к покорению сцены боялся.

Все изменилось, когда Реджинальд решил взять псевдоним Элтон Джон. Его экстравагантные образы, песни и шоу покорили сердца миллионов. Но за всем этим скрывалась драматичная история, полная боли, разочарований, борьбы с зависимостями и побед над собой.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Биографический мюзикл был назван в честь космической песни Элтона Джона "Rocket Man", сам музыкант является одним из продюсеров фильма.

Режиссером картины стал Декстер Флетчер. Его предыдущая работа "Богемская рапсодия" также рассказывала историю выдающегося исполнителя (солиста Queen Фредди Меркьюри) и была удостоена множества кинонаград.

Актерский состав

Главную роль в "Рокетмене" сыграл Тэрон Эджертон ("Робин Гуд", "Kingsman: Секретная служба"). Примечательно, что актер сам исполнил все песни в фильме.

Изначально на роль Элтона Джона был утвержден Том Харди, однако позднее он покинул проект. В 2012 году, когда только появилась информация о планах снять байопик, Элтон Джон назвал наиболее подходящей кандидатурой для его главного персонажа Джастина Тимберлейка.

Тэрон Эджертон в фильме "Рокетмен" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Мать Элтона Джона Шейлу сыграла Брайс Даллас Ховард ("Черное зеркало", "Мир юрского периода"). Роль первого менеджера певца Джона Рида досталась Ричарду Мэддену ("Игра престолов", "Медичи: Повелители Флоренции"). Автора песен Берни Топина сыграл Джейми Белл ("Билли Элиот", "Фантастическая четверка").

Кстати, мировая премьера фильма состоялась в мае 2019 года на 72-м Каннском кинофестивале. Элтон Джон и исполнитель главной роли Тэрон Эджертон удивили публику совместным исполнением композиции"Rocket Man".

Также ранее мы писали, что Элтон Джон раскритиковал россиян после того, как российский прокатчик фильма "Рокетмен" вырезал из картины несколько "аморальных" сцен.