Фильм одесского производства попал на фестиваль в Москве: разгорается скандал

Фильм одесского режиссера Натальи Князевой попал в программу Московского международного кинофестиваля-2022. Его включили во внеконкурсную программу в номинации "Российский след".

Об этом рассказала журналистка Наталья Наумова на своей странице в Facebook.

Фильм одесского режиссера Натальи Князевой "Кроткая" внесен в программу Московского международного кинофестиваля. Это экранизация повести российского писателя Федора Достоевского.

Картина снималась много лет - с 2010 по 2022 год. По правилам российского конкурса, подать заявку на участие можно было с 13 декабря 2021 года до 18 февраля 2022 года.

"В экранизации фантастического рассказа Ф.М.Достоевского "Кроткая" режиссер обнаруживает проведение психологического сеанса героя с самим собой, в результате которого происходит исцеление души — выявление его внутренней правды. Как перейти от своей правды, направленной на выживание, к нетленному закону истины — любви?" - говорится в описании к фильму.

Кто такая режиссер Наталья Князева

Наталья Князева - основатель и художественный руководитель одесского театра "Тур де Форс". Ранее была актрисой и на ее счету всего 8 работ - в основном в эпизодах. По отзывам - она работала постановщиком небольших пьес в любительском театре со студентами. Фильм "Кроткая" - ее первая работа, как режиссера.

Князева родилась и выросла в России, окончила институт культуры в Хабаровске, играла там в театре. А в середине 80-х переехала жить в Одессу.

Фото: Режиссер Наталья Князева отправила свой фильм на московский кинофестиваль

Что еще известно об этом фильме

Вместе с Князевой над фильмом работал оператор Сергей Колбинев, композитор - Стас Михайленко и продюсер Наталья Колбинева. Сценаристом указана Наталья Волконская, но в биографии Князевой сказано, что ее собственная фамилия, девичья.

Композитор Стас Михайленко уже отреагировал на скандал и сообщил, что работал с театром Князевой почти 12 лет назад. И сейчас не имеет никакого к нему отношения.

"Лет 12 назад я сотрудничал с театром "Тур де Форс" как композитор. Еще тогда этот театр начал снимать фильм "Кроткая" по произведению Достоевского, где должна была быть моя музыка. Фильма я так и не увидел и уже забыл и думать об этом. И внезапно именно этот фильм появляется в программе этого недофестиваля сейчас. Это просто возмутительно!" - высказался композитор.

Стоит отметить также, что главные роли в этом фильме играют жена и сын одесского чиновника.

Скандал набирает обороты

Каким образом этот фильм попал в самый разгар войны в программу российского фестиваля, президент которого является почитатель путинского режима Никита Михалков, неизвестно. Комментарии режиссер и другие создатели фильма пока не дают.