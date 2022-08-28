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Фільм одеського виробництва потрапив на фестиваль у Москві: розгорається скандал

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Одеса, Неділя 28 серпня 2022 19:14
Фільм одеського виробництва потрапив на фестиваль у Москві: розгорається скандал Фото: фільм Одеського режисера заявлений на фестиваль у Москві (Кадр з фільму "Кротка")
Автор: Анна Шиканова

Фільм Одеського режисера Наталії Князєвої потрапив до програми Московського міжнародного кінофестивалю-2022. Його включили у позаконкурсну програму в номінації "Російський слід".

Про це розповіла журналістка Наталія Наумова на своїй сторінці в Facebook.

Фільм Одеського режисера Наталії Князєвої "Кротка" внесений до програми Московського міжнародного кінофестивалю. Це екранізація повісті російського письменника Федора Достоєвського.

Картина знімалася багато років - з 2010 по 2022 рік. За правилами російського конкурсу, подати заявку на участь можна було з 13 грудня 2021 року до 18 лютого 2022 року.

Фільм одеського виробництва потрапив на фестиваль у Москві: розгорається скандал"В екранізації фантастичного оповідання Ф.М. Достоєвського "Кротка" режисер виявляє проведення психологічного сеансу героя з самим собою, в результаті якого відбувається зцілення душі — виявлення його внутрішньої правди. Як перейти від своєї правди, спрямованої на виживання, до нетлінного закону істини-любові?" - йдеться в описі до фільму.

Хто така Режисер Наталія Князєва

Наталія Князєва - засновник і художній керівник Одеського театру "Тур де Форс". Раніше була актрисою і на її рахунку всього 8 робіт - в основному в епізодах. За відгуками - вона працювала постановником невеликих п'єс в аматорському театрі зі студентами. Фільм "Кротка" - її перша робота, як режисера.

Князєва народилася і виросла в Росії, закінчила інститут культури в Хабаровську, грала там в театрі. А в середині 80-х переїхала жити до Одеси.

Фільм одеського виробництва потрапив на фестиваль у Москві: розгорається скандал

Фото: Режисер Наталія Князєва відправила свій фільм на Московський кінофестиваль

Що ще відомо про цей фільм

Разом з Князєвою над фільмом працював оператор Сергій Колбінєв, композитор - Стас Михайленко і продюсер Наталія Колбінєва. Сценаристом вказана Наталія Волконська, але в біографії Князєвої сказано, що її власне прізвище, дівоче.

Композитор Стас Михайленко вже відреагував на скандал і повідомив, що працював з театром Князєвої майже 12 років тому. І зараз не має ніякого до нього відношення.

"Років 12 тому я співпрацював з театром "Тур де Форс" як композитор. Ще тоді цей театр почав знімати фільм "Кротка" за твором Достоєвського, де повинна була бути моя музика. Фільму я так і не побачив і вже забув і думати про це. І раптово саме цей фільм з'являється в програмі цього недофестивалю зараз. Це просто обурливо!" - висловився композитор.

Варто відзначити також, що головні ролі в цьому фільмі грають дружина і син Одеського чиновника.

Скандал набирає обертів

Яким чином цей фільм потрапив в самий розпал війни в програму російського фестивалю, президентом якого є шанувальник путінського режиму Микита Михалков, невідомо. Коментарі режисер та інші творці фільму поки не дають.

До речі, раніше ми писали про те, в аптеці Києва вибухнув скандал через українофоба.

А ще розповідали про те, що у Києві виявили військового, який співає дифірамби Путіну.

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